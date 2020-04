L’edizione 2020 diventa completamente digitale come risposta alla situazione legata all’emergenza sanitaria. Giovedì alle 17 l'evento di lancio della piattaforma steminthecity.eu. Assessora Cocco: “In questa situazione così particolare vogliamo offrire contenuti dedicati alla cultura digitale e scientifica, oggi più che mai fondamentali per comprendere la realtà e aiutare i nostri giovani a programmare il loro futuro”

Milano, 28 aprile 2020 – L'edizione 2020 di STEMintheCity sarà tutta online. L’iniziativa promossa dal Comune di Milano per incoraggiare la diffusione delle discipline tecnico-scientifiche e delle nuove tecnologie digitali nei confronti delle giovani generazioni, con un'attenzione particolare alle bambine e alle ragazze, evolve in una piattaforma digitale.

STEMintheCity.eu offrirà contenuti e risorse gratuiti on-demand e in streaming, utili a tutto il sistema educativo: approfondimenti, testimonianze, corsi di formazione, video tutorial, attività laboratoriali realizzabili da casa e molto altro, messi a disposizione da organizzazioni pubbliche e private che offrono il proprio contributo al programma digitale di questa edizione e che hanno ideato iniziative finalizzate a facilitare la gestione delle attività quotidiane scolastiche, lavorative o personali.

STEM GENERATION: Sosteniamo il futuro!

Il lancio di questa iniziativa sarà l’evento in streaming in programma il 30 aprile dalle 17 alle 19: dopo i saluti istituzionali del sindaco Giuseppe Sala, che ha creduto sin dall’inizio nella validità di questo progetto, seguiranno gli interventi, tra gli altri, di Paola Bonomo (Consigliere indipendente e Business Angel), Ilaria Capua (Scienziata e virologa), Mariya Gabriel (Commissario Europeo), Giovanna Iannantuoni (Rettrice Università degli Studi Milano-Bicocca), Paola Mascaro (Presidente Valore D) e Ferruccio Resta (Presidente CRUI).

Durante l’evento live si analizzeranno i principali ambiti della società, dall’istruzione al lavoro, dove scienza e tecnologia stanno contribuendo – e contribuiranno sempre più - a offrire supporto per la ripresa del nostro Paese e per il futuro di tutti noi, soprattutto dei nostri giovani.

“In un momento storico in cui il mondo ascolta con sempre più fiducia donne e uomini di scienza, le discipline STEM sono fondamentali per fornire risposte concrete a questa emergenza”, dichiara Roberta Cocco, Assessora alla Trasformazione digitale e ai Servici civici del Comune di Milano. “Il Comune di Milano trasforma STEMintheCity in un progetto completamente digitale per offrire uno spazio virtuale ancora più ampio e permettere ai ragazzi e soprattutto alle ragazze, la possibilità di accedere a distanza, da qualsiasi luogo si trovino, a contenuti di qualità, offrendo suggestioni per approfondire le conoscenze tecnico scientifiche ed essere protagonisti del grande cambiamento che li attende. L’evento live del 30 aprile sarà un momento di riflessione a più voci. Abbiamo coinvolto donne e uomini che in questo momento stanno dando un importante contributo mettendo a fattor comune le loro competenze all’interno delle istituzioni, del mondo della scienza, della formazione e del lavoro, per aiutarci a comprendere come affrontare le criticità e a definire il nostro domani”.

I contenuti della piattaforma sono rivolti a studenti e istituzioni scolastiche e universitarie, a genitori, famiglie e a tutti coloro che sono interessati a questi importanti argomenti.

Sarà data visibilità anche a iniziative di solidarietà nate dalla comunità e dalle associazioni.

Per partecipare alla diretta streaming STEM GENERATION: Sosteniamo il futuro! basterà collegarsi al sito www.steminthecity.eu. L’evento sarà live dalle 17 alle 19.

STEM generation – Sosteniamo il futuro