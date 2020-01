Milano, 15 gennaio 2020 - Prosegue in tutta la città il piano piantumazioni dell'Amministrazione che tra novembre e marzo porterà oltre 20.000 nuovi alberi in ogni quartiere. Sono 724 i nuovi esemplari che Miami Scarl, gestore del verde per il Comune di Milano, metterà a dimora tra oggi, mercoledì 15, e il 22 gennaio, condizioni metereologiche permettendo. Ecco i dettagli:

Municipio 1 – totale della settimana 37 alberi

Viale Vittorio Veneto - nr. 8 ippocastani (Aesculus hippocastanum)

Parco Sempione – nr. 4 ippocastani (Aesculus hippocastanum)

Giardini Montanelli Indro – nr. 4 alberi [di cui 2 Ippocastani (Aesculus hippocastanum), 1 acacia (Albizia julibrissin), 1 betulla bianca pendula (Betula pendula)]

via Marina – nr. 2 carpini bianchi (Carpinus betulus)

Giardino della Villa Belgiojoso Bonaparte – nr. 2 carpini bianchi (Carpinus betulus)

Piazza Venino – nr. 2 carpini piramidali (Carpinus betulus Pyramidalis)

Corso di Porta Vittoria – nr. 2 carpini piramidali (Carpinus betulus Pyramidalis)

Viale Elvezia – nr. 2 carpini piramidali (Carpinus betulus Pyramidalis)

Giardino Custrà Antonio – nr. 2 carpini piramidali (Carpinus betulus Pyramidalis)

Giardino della Guastalla – nr. 1 carpino piramidale (Carpinus betulus Pyramidalis)

Largo La Foppa – nr. 1 ippocastano (Aesculus hippocastanum)

Piazza Cadorna – nr. 1 ippocastano (Aesculus hippocastanum)

Largo Callas – nr. 1 ippocastano (Aesculus hippocastanum)

Via Calderon de la Barca – nr. 1 ailanto (Ailanthus altissima)

Corso di Porta Vittoria – nr. 1 betulla bianca (Betula alba)

viale Caldara – nr. 1 betulla bianca pendula (Betula pendula)

Parco Papa Giovanni Paolo II – nr. 1 carpino piramidale (Carpinus betulus Pyramidalis)

Corso di Porta Nuova 6 – nr. 1 carpino piramidale (Carpinus betulus Pyramidalis)



Municipio 2 – totale della settimana 35 alberi

Vie Adriano-Trasimeno-Saragat area a verde – nr. 10 ontani neri (Alnus glutinosa)

Parco Villa Finzi – nr. 3 gelsi di carta (Broussonetia papyrifera)

Parco Francesco Di Cataldo – nr. 2 carpini bianchi (Carpinus betulus)

Via Cambini 4 – nr. 2 carpini bianchi (Carpinus betulus)

Via Don Orione 19 – nr. 2 carpini bianchi (Carpinus betulus)

Parco Trotter – nr. 2 carpini bianchi (Carpinus betulus)

Parco Trotter – nr. 1 ippocastano (Aesculus hippocastanum)

Via Liscate – nr. 1 ontano nero (Alnus glutinosa)

Viale Zara 100 – nr. 1 betulla bianca pendula (Betula pendula)

Piazza Costantino – nr. 1 carpino bianco (Carpinus betulus)

Via dei Transiti – nr. 1 carpino bianco (Carpinus betulus)

Via Vassallo – nr. 1 carpino bianco (Carpinus betulus)

Piazza Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi – nr. 2 carpini bianchi (Carpinus betulus)

Via Sammartini – nr. 1 carpino bianco (Carpinus betulus)

Via San Mamete – nr. 1 carpino bianco (Carpinus betulus)

Via De Marchi Emilio – nr. 1 carpino bianco (Carpinus betulus)

Vie Recanati-Miramare – nr. 1 carpino bianco (Carpinus betulus)

Via Cambini 4 – nr. 1 carpino bianco (Carpinus betulus)

Piazzale Farina – nr. 1 carpino bianco (Carpinus betulus)

Municipio 3 – totale della settimana 48 alberi

Via Rubattino (verde di arredo stradale) – nr. 11 aceri campestri (Acer campestre)

Via Rosso di San Secondo – nr. 10 carpini bianchi (Carpinus betulus)

Via Marescalchi-San Gerolamo nr. 6 ippocastani (Aesculus hippocastanum)

Via Bonardi – nr. 3 carpini bianchi (Carpinus betulus)

Giardino Italo Pietra – nr. 2 ippocastani (Aesculus hippocastanum)

Vie Cima-Bistolfi – nr. 2 carpini bianchi (Carpinus betulus)

Corso Plebisciti – nr. 2 ailanti (Ailanthus altissima)

Via Pini 1-3 – nr. 2 carpini bianchi (Carpinus betulus)

Via Olgettina – nr. 2 carpini bianchi (Carpinus betulus)

Parco dell' Acqua – nr. 1 ontano nero (Alnus glutinosa)

Giardino Buonantuono Carlo e Tumminello Vincenzo – nr. 3 carpini bianchi (Carpinus betulus)

Via Boves – nr. 1 carpino bianco (Carpinus betulus)

Via Don Calabria 6 – nr. 1 carpini bianco (Carpinus betulus)

Piazza Maria Adelaide di Savoia – nr. 1 carpino bianco (Carpinus betulus)

Via Maniago – nr. 1 carpino bianco (Carpinus betulus)

Municipio 4 – totale della settimana 135 alberi

Parco Alessandrini – nr. 29 alberi [di cui 27 siliquastri o alberi di Giuda (Cercis siliquastrum), 1 acero di monte (Acer pseudoplatanus) e 1 ontano nero (Alnus cordata)]

Parco Formentano – nr. 14 alberi [di cui 3 mimosa (Acacia dealbata) e 6 aceri riccio, di monte e saccarino (Acer platanoides Crimson King, Acer pseudoplatanus, Acer saccharinum) 3 cedri dell’Himalaya e del Libano (Cedrus deodara Pendula, Cedrus libani) e 1 ontano nero (Alnus glutinosa)]

Parco Cassinis – nr. 9 alberi [di cui 6 aceri americano, riccio e saccarino (Acer negundo, acer platanoides, Acer platanoides Crimson King, Acer saccharinum), 3 bagolari (Celtis australis)]

Via Polesine – nr. 8 siliquastri o alberi di Giuda (Cercis siliquastrum)

Vie Marignano-Busseto-Fidenza – nr. 7 aceri riccio, di monte e saccarino (Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Acer saccharinum)

Vie Salomone-Quintiliano – nr. 6 aceri campestre, di monte e saccarino (Acer campestre, Acer pseudoplatanus, Acer saccharinum)

Via Varsavia – nr. 5 bagolari occidentali (Celtis occidentalis)

Via Pestagalli Pietro e Giuseppe – nr. 4 aceri ricci (Acer platanoides)

Via Sordello – nr. 4 alberi [di cui 3 aceri di monte (Acer pseudoplatanus) e 1 cedro dell’Himalaya (Cedrus deodara)]

Vie Sulmona-Toffetti (aiuole stradali) – nr. 3 siliquastri o alberi di Giuda (Cercis siliquastrum)

Via Toffetti – nr. 3 aceri riccio e di monte (Acer platanoides Faassen's Black, Acer pseudoplatanus)

Via Sulmona – nr. 1 catalpa (Catalpa bignonioides)

Via Savinio Alberto – nr. 3 aceri americani (Acer negundo)

Via Battistotti Sassi – nr. 3 aceri ricci (Acer platanoides)

Giardino Candia Marcello – nr. 3 aceri ricci (Acer platanoides Faassen's Black)

Piazza Imperatore Tito – nr. 3 aceri riccio e saccarino (Acer platanoides, Acer saccharinum)

Piazza Ovidio – nr. 2 aceri riccio e di monte (Acer platanoides Faassen's Black, Acer pseudoplatanus

Via Manzù – nr. 2 aceri ricci (Acer platanoides)

Via Tiraboschi – nr. 2 aceri ricci (Acer platanoides)

Parco Galli – nr. 2 aceri americano e saccarino (Acer negundo Acer saccharinum)

Piazza Ferrara – nr. 1 acero di monte (Acer pseudoplatanus)

Via Venosa – nr. 1 abete del Caucaso (Abies nordmanniana)

Via Oglio 18 – nr. 1 mimosa (Acacia dealbata)

Piazzale Libia - nr. 1 acero giapponese (Acer japonicum)

Via Ravenna – nr. 1 acero americano (Acer negundo)

Via Caviglia – nr. 1 acero americano (Acer negundo)

Piazza Grandi – nr. 1 acero riccio (Acer platanoides)

Via Sordello – nr. 1 acero riccio (Acer platanoides)

Via Zama – nr. 1 acero riccio (Acer platanoides)

Viale Martini Enrico – nr. 1 acero riccio (Acer platanoides)

Giardino Candia Marcello – nr. 1 acero riccio (Acer platanoides)

Vie Dalmazia-Toscolano – nr. 1 acero riccio (Acer platanoides Faassen's Black)

Viale Puglie – nr. 1 acero riccio (Acer platanoides Faassen's Black)

Via Terenzio – nr. 1 acero di monte (Acer pseudoplatanus)

Cavalcavia Pontinia – nr. 1 betulla dell’Himalaya (Betula utilis)

Via Ravenna – nr. 1 catalpa (Catalpa bignonioides)

Piazza Insubria – nr. 1 cedro dell’Atlante (Cedrus atlantica)

Vie Bacchiglione-Serlio-Longhena – nr. 1 cedro dell’Atlante (Cedrus atlantica Glauca)

Via Caviglia - nr. 1 cedro dell’Himalaya (Cedrus deodara)

Via Uccelli di Nemi – nr. 1 bagolaro (Celtis australis)

Via Cadore – nr. 1 bagolaro (Celtis australis)

Giardino Oreste Del Buono – nr. 1 bagolaro (Celtis australis)

Viale Omero-Osimo – nr. 1 bagolaro (Celtis occidentalis)

Municipio 5 – totale della settimana 140 alberi

Parco delle memorie industriali – nr. 16 alberi [di cui 7 aceri riccio e di monte (Acer platanoides, Acer pseudoplatanus), 1 ontano nero (Alnus glutinosa), 8 carpini piramidali (Carpinus betulus Pyramidalis)

Via dei Missaglia – nr. 14 alberi [di cui 7 aceri americano e riccio (Acer negundo, Acer platanoides, Acer platanoides Crimson King), 2 ippocastani (Aesculus hippocastanum), 5 carpini piramidali (Carpinus betulus Pyramidalis)]

Via Chopin 52 – nr. 9 aceri campestri (Acer campestre)

Via Baroni – nr. 8 alberi [di cui 2 aceri campestre e riccio (Acer campestre, Acer platanoides), 5 carpini piramidali (Carpinus betulus Pyramidalis), 1 abete (Abies spp)]

Via Bottoni – nr. 8 alberi [di cui 3 aceri riccio e di monte (Acer platanoides, Acer pseudoplatanus), 1 acacia (Albizia julibrissin) 4 carpini bianchi (Carpinus betulus)]

Vie Banfi G.-Calzolari-Largo Muzio – nr. 8 alberi [di cui 7 aceri ricci (Acer platanoides) e 1 carpino piramidale (Carpinus betulus Pyramidalis)

Vie Garelli-Stucchi-Selvanesco-Romeo – nr. 6 carpini piramidali (Carpinus betulus Pyramidalis)

Via Frà Cristoforo – nr. 5 piante [di cui 2 aceri saccarini (Acer saccharinum), 3 carpini piramidali (Carpinus betulus Pyramidalis)

Via Marco d'Agrate – nr. 5 alberi [di cui 1 acero riccio (Acer platanoides) e 3 acacie (Albizia julibrissin)]

Viale Ortles – Calabiana – nr. 4 alberi [di cui 1 acacia (Albizia julibrissin) e 3 carpini piramidali (Carpinus betulus Pyramidalis)]

Piazza Carrara – nr. 3 alberi [di cui 2 aceri saccarini (Acer saccharinum) e 1 carpino piramidale (Carpinus betulus Pyramidalis)

Via Sant'Ampellio – nr. 3 aceri ricci (Acer platanoides)

Via dei Bognetti – nr. 3 alberi [di cui 2 aceri americani (Acer negundo), 1 carpino piramidale (Carpinus betulus Pyramidalis)

Vie Pismonte-San Dionigi – nr. 3 carpini piramidali (Carpinus betulus Pyramidalis)

Parco della Resistenza – nr. 2 aceri di monte (Acer pseudoplatanus)

Via Bocconi – nr. 2 aceri riccio (Acer platanoides)

Via Saponaro – nr. 1 acero americano (Acer negundo)

Via Verro – nr. 2 alberi [di cui 1 acero di monte (Acer pseudoplatanus) e 1 carpino piramidale (Carpinus betulus Pyramidalis)

Via Vittadini – nr. 3 carpini piramidali (Carpinus betulus Pyramidalis)

Via Manduria – nr. 3 alberi [di cui 2 aceri americano e riccio (Acer negundo, Acer platanoides Crimson King) e 1 carpino bianco (Carpinus betulus)]

Via Heine – nr. 3 aceri ricci (Acer platanoides Crimson King)

Via Piacenza – nr. 2 aceri ricci (Acer platanoides)

Via Romano Giulio – nr. 2 aceri ricci (Acer platanoides)

Viale Giovanni da Cermenate – nr. 2 alberi [di cui 1 acero saccarino (Acer saccharinum) e 1 carpino bianco (Carpinus betulus)]

Vie Aicardo-Boeri-Giovanni da Cermenate-piazza caduti del Lavoro – nr. 3 alberi [di cui 1 acero di monte (Acer pseudoplatanus) e 2 carpini bianchi (Carpinus betulus)]

Via Wolf Ferrari – nr. 1 carpino piramidale (Carpinus betulus Pyramidalis)

Via De Andrè Fabrizio – nr. 1 acero di monte (Acer pseudoplatanus)Giardino Agnesi Maria Teresa – nr. 1 acero (Acer palmatum)

Piazza Maggi-La Spezia-Schiavone – nr. 1 carpino piramidale (Carpinus betulus Pyramidalis)

Via Bazzi Carlo nr. 1 acero di monte (Acer pseudoplatanus)

Via Boifava – nr. 1 carpino piramidale (Carpinus betulus Pyramidalis)

Via Comisso – nr. 1 acero americano (Acer negundo)

Via dei Fontanili-via Heine – nr. 1 carpino piramidale (Carpinus betulus Pyramidalis)

Largo Caccia Dominioni – nr. 1 carpino piramidale (Carpinus betulus Pyramidalis)

Parco depuratore di Nosedo – nr. 1 ontano nero (Alnus glutinosa)

Parco Giovannino Guareschi – nr. 1 acacia (Albizia julibrissin)

Via dei Guarneri – nr. 1 acero saccarino (Acer saccharinum)

Via Pezzi – nr. 1 acacia (Albizia julibrissin)

Via dell' Arcadia – nr. 1 acero saccarino (Acer saccharinum)

Via Gaber Giorgio – nr. 1 acero riccio (Acer platanoides)

Via Gentilino – nr. 1 acacia (Albizia julibrissin)

Via Kasman – nr. 1 acero saccarino (Acer saccharinum)

Via San Dionigi – nr. 1 acero riccio (Acer platanoides Crimson King)

Vie Bocconi-Vittadini-Salasco – nr. 1 acero riccio (Acer platanoides Crimson King)

Vie Verro-Coari – nr. 1 carpino piramidale (Carpinus betulus Pyramidalis

Municipio 7 – totale della settimana 134 alberi

Parco in Memoria delle vittime Italiane nei Gulag ex parco Valsesia – nr. 13 siliquastri o alberi di Giuda (Cercis siliquastrum)

Via Viterbo-Nikolajevka – nr. 10 siliquastri o alberi di Giuda (Cercis siliquastrum)

Vie Lucca-Zurigo-Isola di Creta – nr. 8 aceri americani (Acer negundo)

Via Boni – nr. 7 aceri americani (Acer negundo)

Via Sardegna nr. 7 aceri ricci (Acer platanoides)

Via Monte Rosa – nr. 7 aceri ricci (Acer platanoides)

Via Washington – nr. 6 aceri americano e riccio (Acer negundo, Acer platanoides)

Parco Aldo Aniasi – nr. 6 bagolari (Celtis australis)

Via Elba – nr. 6 aceri riccio e di monte (Acer platanoides, Acer pseudoplatanus)

Via Amantea verde attrezzato e parcheggio cimitero di Baggio – nr. 5 siliquastri o alberi di Giuda (Cercis siliquastrum)

Piazza Piemonte – nr. 5 alberi [di cui 4 aceri ricci (Acer platanoides) e 1 acacia (Albizia julibrissin)]

Via Quinto Romano – nr. 5 carpini (Carpinus betulus)

Via Gulli – nr. 4 aceri ricci (Acer platanoides)

Via Novara – nr. 4 alberi [di cui 1 acero riccio (Acer platanoides Faassen's Black) e 3 bagolari (Celtis australis)]

Via Celio – nr. 3 bagolari (Celtis australis)

Giardino A.I.D.O. – nr. 2 alberi [di cui 1 cedro da incenso (Calocedrus decurrens) e 1 bagolaro (Celtis australis)]

Piazza Irnerio – nr. 2 aceri ricci (Acer platanoides)

Piazza Irnerio – nr. 2 alberi [di cui 1 acero riccio (Acer platanoides) e 1 catalpa (Catalpa bignonioides)]

Via Altamura – nr. 2 aceri di monte (Acer pseudoplatanus)

Via Gigante Giacinto – nr. 2 aceri di monte (Acer pseudoplatanus)

Via Seprio – nr. 2 aceri campestre e riccio (Acer campestre, Acer platanoides)

Via Tempesta - nr. 2 aceri ricci (Acer platanoides)

Via Tesio – nr. 2 alberi [di cui 1 cedro dell’Himalaya (Cedrus deodara) e 1 bagolaro (Celtis australis)

Via Scanini – nr. 2 bagolari (Celtis australis)

Via Stromboli – nr. 1 bagolaro (Celtis australis)

Via Capecelatro – nr. 1 bagolaro (Celtis australis)

Via delle Betulle 17 – nr. 1 bagolaro (Celtis australis)

Piazza Segesta – nr. 1 catalpa (Catalpa bignonioides)

Piazza Siena – nr. 1 cedro dell’Himalaya (Cedrus deodara)

Quartiere Muggiano – nr. 1 bagolaro (Celtis australis)Via Loria Moisè 37 – nr. 1 ontano nero (Alnus glutinosa)

Via Manaresi – nr. 1 bagolaro (Celtis australis)

Giardino Marangoni Luigi – nr. 1 cedro dell’Himalaya (Cedrus deodara)

Parco Annarumma Antonio – nr. 1 bagolaro (Celtis australis)

Parco della Cava di Muggiano – nr. 1 ontano nero (Alnus glutinosa)

Piazza Brescia – nr. 1 acero riccio (Acer platanoides Crimson King)

Piazza Buonarroti – nr. 1 acero riccio (Acer platanoides)

Via Olivieri – nr. 1 bagolaro (Celtis australis)

Via Rembrandt – nr. 1 cedro dell’Himalaya (Cedrus deodara)

Via Ricciarelli – nr. 1 bagolaro (Celtis australis)

Via Valsesia – nr. 1 bagolaro (Celtis australis)

Via Viterbo-Nikolajevka – nr. 1 acero riccio (Acer platanoides)

Via Fratelli Zoia – nr. 1 betulla (Betula pendula)

Vie Diotti-Quinto Romano-Colla – nr. 1 bagolaro (Celtis australis)

Vie Viterbo-Bisceglie – nr. 1 bagolaro (Celtis australis)

Municipio 8 – totale della settimana 102 alberi

Giardino Pierangelo Bertoli – nr. 12 storaci americani (Liquidambar styraciflua)

Vie Bonola-Quarenghi – nr. 11 storaci americani (Liquidambar styraciflua)

Via Console Marcello nr. 9 storaci americani (Liquidambar styraciflua)

Vie Molino Dorino-Cilea – nr. 8 tigli della Crimea (Tilia x euchlora)

Via Quarenghi – nr. 8 alberi [di cui 1 storace americano (Liquidambar styraciflua) e 7 tigli selvatici (Tilia cordata)]

Via Borsa – nr. 6 storaci americani (Liquidambar styraciflua)

Via Croce Benedetto nr. 6 tigli selvatici (Tilia cordata)

Piazza Scolari - nr. 5 ligustri (Ligustrum ovalifolium Aureum)

Vie Lampugnano-Omodeo – nr. 5 storaci americani (Liquidambar styraciflua)

Parco Testori – nr. 5 storaci americani (Liquidambar styraciflua)

Via Falck – nr. 4 storaci americani (Liquidambar styraciflua)

Via Montale – nr. 4 storaci americani (Liquidambar styraciflua)

Vie Boine-Collecchio – nr. 3 storaci americani (Liquidambar styraciflua)

Via Terzaghi – nr. 3 storaci americani (Liquidambar styraciflua)

Viale De Gasperi-Papa Achille – nr. 2 storaci americani (Liquidambar styraciflua)

Via Natta – nr. 2 storaci americani (Liquidambar styraciflua)

Vie Castelli-Fusinato-Riccione – nr. 2 storaci americani (Liquidambar styraciflua)

Vie Cechov-Croce – nr. 2 storaci americani (Liquidambar styraciflua)

Via Montichiari 7 – nr. 1 storace americano (Liquidambar styraciflua)

Piazza Coriolano – nr. 1 storace americano (Liquidambar styraciflua)

Parco Sandro Pertini – nr. 1 storace americano (Liquidambar styraciflua)

Svincolo Fiorenza-Andersen-Cogne nr. 1 ligustro (Ligustrum ovalifolium Aureum)

Via Betti – nr. 1 storace americano (Liquidambar styraciflua)

Via Palizzi – nr. 1 storace americano (Liquidambar styraciflua)

Vie De Gasperi-Inverigo-Kennedy-Magreglio – nr. 1 ligustro (Ligustrum ovalifolium Aureum)

Municipio 9 – totale della settimana 93 alberi