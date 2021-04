Milano, 21 aprile 2021 – È online "all4climate2021.org", il sito web attraverso il quale il Ministero della Transizione ecologica (MiTE) raccoglie le iniziative, le idee e i dibattiti sul tema dei cambiamenti climatici che condurranno alla Pre-COP26 e al primo summit di giovani per il clima "Youth4climate: driving ambition", in programma a Milano dal 28 settembre al 2 ottobre.

Lanciato dal Mite e da "Connect4Climate" della Banca Mondiale, con la partecipazione della Regione Lombardia e del Comune di Milano, il programma "All4climate" prevede, infatti, la definizione di un cartellone di eventi, proposti da associazioni, enti, aziende, università e comunità locali, che si terranno in tutta Italia, al fine di promuovere il 2021 come l'anno dell'Azione climatica.



Ad oggi sono già 160 gli appuntamenti in calendario, disponibili online su www.all4climate2021.org.

Molte le tematiche generali e locali che saranno trattate nel corso di incontri in presenza e a distanza: dagli approfondimenti sulla “bio-robotica” e i “sensori viventi” ai rapporti fra etica e cambiamenti climatici, dalla crescita economica e le tecnologie green ai grandi appuntamenti come l’Earth day del 22 aprile o la quarta conferenza delle “Green cities”, da iniziative collegate al territorio come quelle sulla mitigazione e adattamento a Carpi e la manutenzione dei giardini pubblici a Milano alla battaglia “No triv” in Val di Noto, alla green economy in Trentino. Non mancheranno forum sulla mobilità urbana, sull’agricoltura a emissioni zero, sulla pulizia dei mari e dei litorali.

Entro il 15 giugno è possibile inviare proposte di incontri e altri appuntamenti che andranno ad arricchire il calendario del programma "All4climate".

Per informazioni https://www.minambiente.it/pagina/un-anno-di-iniziative-preparare-insieme-gli-incontri-di-milano.