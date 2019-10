Milano, 2 ottobre 2019 – Il tempo che viviamo lancia sfide che gli imprenditori di Confagricoltura vogliono fare proprie. Nel nuovo paradigma, condiviso da consumatori sempre più consapevoli, la crescita produttiva è in correlazione e non in antagonismo con la tutela dell’ambiente.

Confagricoltura crede nello sviluppo economico ma ritiene che sia fondamentale coniugare la crescita con la sostenibilità, ossia con un modello produttivo che tiene conto della riduzione delle risorse naturali e dell’inquinamento. L’agricoltura non può che essere al centro dello sviluppo sostenibile.

Da sempre, infatti, gli imprenditori agricoli sono i primi custodi dell’ambiente e numerose pratiche agricole hanno significativi riflessi sotto il profilo ambientale, a partire dal settore delle agroenergie. Le imprese, tuttavia, non possono essere lasciate sole in questa sfida: è fondamentale il supporto delle istituzioni, affinché siano resi possibili tutti gli investimenti necessari per seguire questa strada.

Confagricoltura Lombardia affronterà questi temi mercoledì 3 ottobre, alle ore 11, in via Pietrasanta 14 a Milano, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede.

Confagricoltura Lombardia.

L'agricoltura al centro dello sviluppo sostenibile.