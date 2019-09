Milano, 12 settembre 2019 – Domani, venerdì 13 settembre, alle ore 11 presso il Belvedere al 39° piano di Palazzo Lombardia, l’assessore allo Sport Roberta Guaineri parteciperà alla conferenza stampa per la presentazione di Libellula Fly Up, la vertical run contro la violenza sulle donne che si terrà domenica 15 settembre.

Interverranno: Martina Cambiaghi, assessore allo Sport Regione Lombardia; Giulio Gallera, assessore al Welfare Regione Lombardia; Silvia Piani, assessore alle Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità Regione Lombardia; Claudia Giordani, delegato Milano Città Metropolitana – CONI; Lionella Maggi, presidente Terziario Donna Confcommercio Milano, Monza, Lodi e Brianza; Gianfranco Clerici, responsabile Comunicazione Sartoria Sociale Acanthus; Giorgia Ortu La Barbera, responsabile Scientifica Progetto Libellula; Laura Maesano Federica Ascoli, Space and Event. Modererà: Alessia Tarquinio, giornalista Sky Sport.e