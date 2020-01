Milano, 24 gennaio 2020 – Domani, sabato 25 gennaio, alle ore 10:00 (con inizio accrediti alle ore 9:30) alla Triennale di Milano, l’assessore all’Urbanistica Pierfrancesco Maran interviene alla presentazione della seconda edizione di Reinventing Cities, il bando promosso dal Comune di Milano insieme a C40 che prevede l’alienazione di aree inutilizzate o dismesse a favore di interventi di rigenerazione urbana, nel rispetto dei principi di sostenibilità e resilienza.

Nel corso dell’incontro pubblico verranno illustrate le linee guida per la partecipazione al bando, la cui prima fase si concluderà a maggio 2020. Sette le aree milanesi selezionate: piazzale Loreto, il nodo di interscambio Bovisa, lo scalo ferroviario di Lambrate, aree in via Monti Sabini e a Crescenzago, l’area dell’ex Macello e le Palazzine Liberty di viale Molise.

Il programma della mattinata

Ulteriori info sul bando