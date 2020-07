Maran: “Team selezionati all'altezza della grande sfida per lo sviluppo di Milano dei prossimi anni”. Si avvia verso l'ultima fase il bando internazionale di rigenerazione urbana e ambientale promosso insieme a C40



Milano, 27 luglio 2020 – Si è chiusa con successo anche la selezione dei team per la seconda edizione di Reinventing Cities, il bando internazionale indetto dal Comune insieme a C40 che prevede l'alienazione e costituzione del diritto di superficie di siti da destinare a progetti di rigenerazione ambientale e urbana. Sono complessivamente 27, su 61 proposte pervenute, i progetti finalisti che ambiscono a "reinventare" piazzale Loreto, lo scalo di Lambrate, il nodo Bovisa, via Civitavecchia, l'ex Macello e le palazzine Liberty, le aree scelte per la seconda edizione del bando cui Milano partecipa insieme a Madrid, Roma, Chicago, Dubai, Montreal, Singapore, Cape Town e Reykjavik.



Per ciascuna area sono stati selezionati i progetti più meritevoli da apposite commissioni composte da rappresentanti del Comune di Milano e di C40, esperti internazionali di urbanistica e architettura, esperti ambientali locali ed esperti economici, da rappresentanti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per quanto riguarda il sito di Lambrate e di Ferrovie Nord per il nodo Bovisa. Fumata nera soltanto per l'area di via Monti Sabini, per cui era stata presentata solo una proposta, non ritenuta idonea per la fase finale.



"La qualità delle commissioni giudicatrici e dei team selezionati è all'altezza della grande sfida che sono chiamati a compiere: individuare progetti in grado di rigenerare luoghi chiave della città, ricucendo vuoti urbani con progetti di qualità - dichiara l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran -. Da Loreto a Lambrate, per il ridisegno di questi siti passa buona parte dello sviluppo urbanistico di Milano dei prossimi anni, che sarà necessariamente all'insegna della sostenibilità e dell'equità sociale. Ricordiamo che il primo criterio per cui i progetti sono stati selezionati riguardano proprio la capacità di individuare soluzioni resilienti e attente all'ambiente".



I team finalisti dovranno ora elaborare la proposta dettagliata compresa di offerta economica. I vincitori saranno individuati nel primo trimestre del prossimo anno.



Loreto

Nome del progetto: Circle Garden

Responsabile di progetto: Park Associati S.r.l.

Progettista: Park Associati S.r.l.

Esperto ambientale: Habitech Distretto Tecnologico Trentino S.c. a r.l.



Nome del progetto: LOreto VErde

Responsabile di progetto: ViCom S.r.l.

Progettista: Citterio - Viel & Partners s.r.l.

Esperto ambientale: Politecnico di Milano – Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e Ambiente costruito (abc)



Nome del progetto: Milano per LOC

Responsabile di progetto: Ceetrus Management & Development S.r.l

Progettista: ALL CITY s.r.l.; Metrogramma Milano s.r.l

Esperto ambientale: Arcadis Italia S.r.l.



Nome del progetto: Una piazza in Loreto

Responsabile del progetto: BUNCH – studio associato architettura

Progettista: Riccardo Rocco Architetto

Esperto ambientale: PAN Associati S.r.l.



Scalo Lambrate



Nome del progetto: L’Amber Playful Yards

Responsabile del progetto: REDO SGR SPA

Progettista: BARRECA E ASSOCIATI

Esperto ambientale: ARUP SPA



Nome del progetto: Scintilla

Responsabile del progetto: CASTELLO SGR SPA

Progettista: PARK ASSOCIATI

Esperto ambientale: ARCADIS ITALIA SRL



Nome del progetto: Urban Switch

Responsabile del progetto: RISANAMENTO SPA

Progettista: CARLO RATTI ASSOCIATI

Esperto ambientale: AECOM URS



Nome del progetto: Lambrate District Park

Responsabile del progetto: ENERGA GROUP SRL

Progettista: MIRALLES TAGLIABUE EMBT

Esperto ambientale: POLITECNICO DI MILANO – DIPARTIMENTO INGEGNERIA, ARCHITETTURA



Nome progetto: Lambrate Streaming

Responsabile del progetto: SANT’ILARIO SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA

Progettista: CAPUTO PARTNERSHIP INTERNATIONAL

Esperto ambientale: TECKNE

Nodo Bovisa



Nome del progetto: B Switch

Responsabile del progetto: DeA Capital Real Estate Sgr S.p.A.

Progettista: Scandurra Studio Architettura S.r.l

Esperto ambientale: Manens-Tifs s.p.a.



Nome del progetto: BIM, Bovisa in the making

Responsabile del progetto: CEETRUS Management & Development S.r.l.

Progettista: ONE Works S.p.A.; Studio Battisti

Esperto ambientale: Architetto Maddalena Gioia Gibelli



Nome del progetto: MoLeCoLa

Responsabile del progetto: Park Associati S.r.l.

Progettista: Park Associati s.r.l.

Esperto ambientale: Habitech Distretto Tecnologico Trentino S.c.a r.l



Nome del progetto: UNI.cà

Responsabile del progetto: ATI UNI.cà (ENERGA Group S.r.l.; CA Student Living ITALY Operating Company s.r.l.)

Progettista: Miralles Tagliabue EMBT

Esperto ambientale: Politecnico di Milano – Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito (ABC); Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambiente (DICA); Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU)



Crescenzago



Nome del progetto: Bioma Urbano

Responsabile del progetto: MTA Associati

Progettista: MTA Associati; Enrico Bona Architetto; Giuseppe Piovaccari architetto; arch. Giorgio Ciarallo

Esperto ambientale: Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DASTU); Politecnico di Torino - Dipartimento architettura e design; Rosa Schiano-Phan



Nome del progetto: crescen!DO

Respomsabile del progetto: FOCUS INVESTEMENTS INTERNATIONAL S.R.L.

Progettista: Lombardini22 S.p.A

Esperto Ambientale: SEQUAS INGEGNERIA S.r.l



Nome del progetto: ForestEconomy

Responsabile del progetto: Gruppo Dedalo SGI

Progettista: StudioArch/AgostinoMarinoni

Esperto ambientale: Ing. Alberto Bonaldi



Nome del progetto: Green Between Tessiture Urbane

Responsabile del progetto: REDO SGR S.p.a.

Progettista: ARW

Esperto ambientale: Stantec S.p.a.



Ex Macello

Nome del progetto: A2P (AUGMENTING A PARK)

Responsabile del progetto: Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A.

Progettista: ATELIER(S) ALFONSO FEMIA S.R.L.

Esperto ambientale: Politecnico di Milano – Dipartimento di Architettura, Dipartimento di ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito (ABC)



Nome del progetto: ARIA

Responsabile del progetto: Manifattura Tabacchi Development Management s.r.l.

Progettista: Snøhetta Oslo AS; Barreca & La Varra

Esperto ambientale: Stantec s.p.a



Nome del progettot: ExMA

Responsabile del progetto: DeA Capital Real Estate SGR s.p.a.

Progettista: Onsitestudio s.r.l.

Esperto ambientale: Manens -Tifs s.p.a



Nome del progetto: Open Ground

Responsabile del progetto: Euromilano S.p.A.

Progettista: Mario Cucinella architects; ARUP ITALIA s.r.l.

Esperto ambientale: Politecnico di Milano - Dipartimento di Energia.



Nome del progetto: Urban FARM

Responsabile del progetto: Antirion SGR s.p.a.

Progettista: Progetto CMR s.r.l.

Esperto ambientale: Ambiente s.p.a.



Palazzine Liberty



Nome del progetto: ARIA

Responsabile del progetto: Manifattura Tabacchi Development Management s.r.l.

Progettista: Snøhetta Oslo AS; Barreca & La Varra

Environmental expert(s): Stantec s.p.a.



Nome del progetto: COIMA

Responsabile del progetto: COIMA SGR S.p.A.

Progettista: 3XN A/S S.P.A.

Environmental expert(s): DEERNS ITALIA S.P.A.



Nome del progetto: écoquipe 5.0

Responsabile del progetto: ARCHITEKTEN TILLNER & WILLINGER ZT GMBH

Progettista: ARCHITEKTEN TILLNER & WILLINGER ZT GMBH; GUIDARINI & SALVADEO ARCHITETTI ASSOCIATI; STUDIO CAMPANELLA TESSONI

Esperto ambientale : EURAC RESEARCH



Nome del progetto: Green Community

Responsabile del progetto: Co.Ge.Fa. S.p.A.

Progettista: Dap studio

Esperto ambientale: UNITED CONSULTING S.R.L.



Nome del progetto: LIVES Liberty Village di Economia Sostenibile

Responsabile del progetto: La Cordata società cooperativa sociale

Progettista: Dott. Arch.Maurizio De Caro; TEMPORIUSO S.R.L.

Esperto ambientale : Arcadis Italia S.r.l.