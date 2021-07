Milano, 15 luglio 2021 – Per onorare la memoria dell’avvocato Giorgio Ambrosoli e del Presidente del Consiglio comunale Giovanni Marra, il Comune di Milano ha aperto, anche quest’anno, i bandi per assegnare tre premi di laurea del valore di 5mila euro ciascuno a giovani laureati e ricercatori i cui lavori si distingueranno su temi di rilevanza sociale.

In particolare, saranno due i premi assegnati in memoria di Giorgio Ambrosoli. Il bando chiede ai candidati di trattare in modo personale, originale e significativo i temi legati ai fenomeni di corruzione che inquinano la vita economica nella sfera pubblica e privata e il rapporto tra economia legale ed economia criminale anche di stampo mafioso con le relative implicazioni di carattere giuridico, economico-finanziario, socio-politico.

Le tesi di Laurea Magistrale o di Dottorato dovranno essere state discusse presso le università italiane tra il 1° marzo 2020 ed il 28 febbraio 2021.

Il premio di laurea in memoria del Presidente Marra è rivolto ai lavori (discussi nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 ed il 30 aprile 2021) che tratteranno il tema del Bilancio sociale nel settore pubblico, privato o nelle organizzazioni del privato sociale.

I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro il 21 settembre di quest'anno.

I bandi sono pubblicati sul sito del Comune di Milano.

Bando Giorgio Ambrosoli e Bando Giovanni Marra