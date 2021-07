Milano, 1° luglio 2021 – Si terrà domani, venerdì 2 luglio, alle ore 13 in viale Molise 5, l'inaugurazione di un nuovo Emporio popolare, un centro di distribuzione viveri per le famiglie più in difficoltà nato per iniziativa del Comitato di quartiere Case popolari Calvairate-Molise-Ponti (ALER), in collaborazione con Ricetta QuBì - il Programma di Fondazione Cariplo e con il sostegno del Comune di Milano e di Banco alimentare della Lombardia.

All'inaugurazione parteciperanno la vicesindaco con delega alla Food policy Anna Scavuzzo, l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti, il coordinatore della Commissione Servizi alla persona di Fondazione Cariplo Marco Rasconi, la Direttrice amministrativa ALER Milano Stefania Giaramidaro e Pierangelo Galimberti e Isabella Corso di Banco alimentare della Lombardia.