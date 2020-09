Milano, 18 settembre - Scuola: investimenti per oltre 1,5 milioni per consentire lo svolgimento delle attività in tutta sicurezza. Sono oltre cento le sedi scolastiche statali a cui sono stati consegnati gli arredi necessari all’accoglienza e permanenza degli studenti: banchi, gazebo ed attrezzature sportive.

Avviati, o pronti per la partenza, molti dei servizi correlati alla didattica: già operativi l’assistenza educativa ai bambini e alle bambine con disabilità e il trasporto alunni, mentre il servizio di refezione scolastica verrà garantito dalla prossima settimana con soluzioni ad hoc studiate da Milano Ristorazione per ogni singolo plesso. Al via il prossimo 2 ottobre le iscrizioni al post scuola.

Milano Design city: dal 28 settembre tredici giorni e oltre 350 appuntamenti dedicati alla creatività.

L’appuntamento 2020, voluto dal Comune di Milano e nato dalla collaborazione con i più importanti protagonisti del mondo del design e dell’inventiva, prevede iniziative digital o in presenza tra presentazioni, confronti, workshop, installazioni, incontri e visite gratuite, come quelle previste al Museo del design italiano di Triennale, che saranno magistralmente guidate da figure illustri del panorama del design italiano.

Milano, post lockdown è pronta ad accogliere un ricco palinsesto all’insegna dei temi della cultura del progetto e dei processi ideativi legati all’economia circolare, al riuso ed alla sostenibilità.

Welfare: oltre seicento ospiti nelle case vacanza e mille partecipanti alle iniziative nei cortili popolari.

Si sono conclusi con successo i programmi estivi nelle strutture di Ghiffa, Andora e Vacciago, oltre a tutte le iniziative offerte dalla Milano Summer School.

Attività educative, culturali, sportive e per il tempo libero promosse dall’Amministrazione comunale e non solo, in strutture pubbliche, private, negli oratori e nei cortili delle case popolari.

Sport: dal Comune un milione e mezzo a sostegno delle associazioni e dei gestori di impianti pubblici. Pubblicato il bando per accedere ai contributi stanziati, attraverso il Fondo di Mutuo soccorso, per aiutare le realtà sportive territoriali penalizzate dalle chiusure imposte dall'emergenza sanitaria.

Adottate le misure per la concessione della proroga dei contratti in scadenza, in favore di chi opera senza fini di lucro ed è impegnato in attività ad alta valenza sociale e educativa.

