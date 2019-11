Cerimonia Famedio – Presidente del Consiglio Comunale

Milano, 2 novembre 2019



Signor Sindaco, care e cari milanesi, amiche e amici,

oggi ci troviamo in questo luogo sacro per onorare e ricordare dodici nostri concittadini; uomini e donne, nati a Milano o che a Milano hanno trascorso tanta parte della loro vita, che hanno fatto onore a questa città con le loro opere, il loro ingegno e il loro impegno, in Italia e nel mondo.

Quella che emerge dalle biografie e dall’eredità dei cittadini che oggi iscriviamo al Famedio è una Milano generosa, colta, intraprendente. Una città che è cresciuta grazie all’apporto e al contributo di sensibilità diverse e di diverse culture che qui hanno trovato l’ambiente ideale per esprimersi, per creare, per dare i frutti migliori in ogni campo della vita civile.

Qui nel Famedio ci sono l’arte, la scienza, la creatività, la storia, la musica, la solidarietà, l’ingegno di Milano. Soprattutto c’è l’espressione tangibile di una città viva, aperta, generosa, libera, che ha saputo mettere al servizio di un progetto di crescita comune le eccellenze dei singoli.

Voglio ricordare uno ad uno questi nostri grandi concittadini, perché è dal loro lavoro che emerge con forza la ricchezza che la nostra città è capace di esprimere.

C’è innazitutto la Milano della cultura, dell’arte e della comunicazione rappresentata da figure esemplari:

- Rachele Bianchi, una delle protagoniste dell’arte plastica contemporanea degli ultimi decenni. Artista di grande talento e capacità espressiva e vincitrice di numerosi premi d’arte, Rachele Bianchi ha interpretato al meglio la creatività di Milano, testimoniando un profondo amore per la sua città di cui ha contribuito a diffondere il prestigio in Italia e in Europa.

- Gillo Dorfles: artista, critico, storico, intellettuale di prima grandezza, Gillo Dorfles ha innovato il linguaggio e i metodi della critica d’arte proponendo innovative connessioni tra arte, indagine sociologica e comunicazione. Nato a Trieste e trasferitosi nella nostra città nel 1928, Dorfles ha dato lustro a Milano, diffondendo nel mondo lo spirito ambrosiano di creatività, libertà e amore per l’innovazione

- Inge Feltrinelli: donna di eccezionale temperamento umano e di straordinaria cultura, Inge Feltrinelli ha dedicato la vita a Milano e all’Europa, portando in Italia i romanzi e i saggi della migliore cultura internazionale a cavallo tra i due secoli. Inge Feltrinelli ha legato il suo nome a quello di Milano elevando l’offerta culturale della nostra Città con un impareggiabile contributo di stile e amore per la cultura.

- Mario Cervi è stato un simbolo del migliore giornalismo milanese e italiano. È stato saggista, storico - lo ricordiamo per la collaborazione con Montanelli alla celebre Storia d’Italia - intellettuale rigoroso e infaticabile cercatore di fatti ed eventi a servizio del lettore. Con il suo lavoro ha reso onore alla tradizione giornalistica ambrosiana offrendo alla città un esempio di onestà intellettuale, coerenza e generosità.

- Elisa Penna, giornalista e fumettista …

- Maria Grazia Perini è stata scrittrice, giornalista, sceneggiatrice. Come responsabile e direttrice presso numerose testate e case editrici ha contribuito alla diffusione in Italia di generi un tempo considerati minori come fantascienza, fantastico e horror. Di lei ricordiamo la grande professionalità e l’impegno profuso per la promozione del fumetto come forma di comunicazione e di espressione artistica.

Tra i milanesi iscritti quest’anno al Famedio per il loro impegno sociale, civile e solidale ricordiamo:

- Antonio Iosa: animatore di una importante stagione di impegno civico nel quartiere milanese di Quarto Oggiaro, Iosa è stato fondatore e presidente del circolo culturale Perini, strumento ancora oggi attivo di coesione sociale, dialogo multiculturale e confronto democratico sul territorio. Milano ne ricorda l’esemplare e generoso impegno al servizio della comunità cittadina

- Paola Marozzi Bonzi, educatrice e consulente familiare, è stata la fondatrice del Centro di Aiuto alla Vita nella Clinica Mangiagalli che ha diretto per oltre 30 anni. La ricordiamo nel Famedio per l’impegno instancabile e generoso profuso nel promuovere progetti di sostegno alla maternità.

- Libero Traversa, prese parte a soli 14 anni alla Resistenza combattendo con il nome di battaglia Aiace in una formazione della Brigata Giustizia e Libertà Rosselli. Dopo la guerra si dedicò con passione alla politica ricoprendo cariche all’interno delle Istituzioni e nell’Anpi: di lui ricordiamo l’esempio di un uomo che ha dedicato tutto se stesso alla difesa della democrazia e della libertà.

Nel Famedio accogliamo oggi figure di grande valore che si sono distinte nei campi più vari:

- Luigi Dadda, rettore del Politecnico di Milano, è stato uno dei pionieri delle Scienze informatiche in Italia e nel mondo. Con il suo lavoro e i suoi studi ha dato lustro alla Milano della scienza e del progresso tecnologico, interpretando con slancio, generosità e passione i più alti valori ambrosiani di fiducia nella ricerca e nel progresso umano.

- Giancarlo Garbelli, campione di pugilato di livello internazionale negli anni cinquanta e sessanta. Garbelli è considerato uno più grandi pugili italiani di tutti i tempi. La sua vita e i suoi successi sono lo specchio di quella caparbietà e forza di volontà dei milanesi che si manifesta nello sport e in tanti aspetti della vita sociale.

- Antonio Virgilio Savona, musicista talentuoso e raffinato, capace di combinare in modo elegante e originale canzone e spettacolo. Fu tra i fondatori del quartetto Cetra con cui contribuì a tracciare pagine memorabili della storia della musica e dell’intrattenimento del nostro Paese

Queste persone, con la loro vita e le loro opere, sono l’espressione di una società sana e vitale che possiede la forza e le energie per superare ogni difficoltà e guardare al futuro con ottimismo.

Essere riuniti oggi nel Famedio di Milano significa quindi ritrovare la parte migliore di noi stessi.

Significa riappropriarci di un sano orgoglio comune per tutto quello che Milano è stata capace di costruire negli anni passati.

Significa guardare al domani, prendendo atto delle straordinarie potenzialità che possediamo e che aspettano solo di dispiegarsi per dare il loro apporto alla costruzione di un futuro migliore.

Anche quest’anno le personalità scelte dalla Commissione del Comune per le onoranze al Famedio nascono da un voto concorde e unanime: si tratta di un esempio dello spirito che ci deve animare ed è un bel segnale di responsabilità per la città.

Da questa cerimonia deve infatti uscire rafforzata e consolidata in tutti noi la consapevolezza di essere parte di un'unica comunità, ricca di tante, diverse di sensibilità, idee, opinioni e aspirazioni; una comunità dove ciascuno lavora e si impegna per realizzare i propri sogni e le proprie ambizioni, contribuendo allo stesso tempo con la propria unicità al progresso e al bene comune.

In ciascuno dei nomi che celebriamo oggi, tutta Milano riconosce i valori comuni che ci uniscono.

Spetta a noi far sì che la grandezza di chi riposa o è ricordato qui nel Famedio continui a vivere e dare i suoi frutti. Spetta a tutte le donne e a tutti gli uomini milanesi costruire quotidianamente, con il proprio lavoro e il proprio ingegno, sviluppo, sapere, innovazione, cultura, pace e solidarietà.