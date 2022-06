Mozione: Posizionamento paletti dissuasori anti-sosta nello spazio antistante la rampa utilizzata da persone con difficoltà motorie per accedere all’ufficio postale di Via Acerbi 34.

Mozione: Provvedimenti viabilistici in via San Dionigi.

Mozione: Realizzazione di strisce che regolamentano la sosta in via Leoncavallo e vie limitrofe e destinazione a parcheggio auto dell’area scoperta tra via Leoncavallo e via Fanfulla da Lodi.