Firmata l’ordinanza che stabilisce le regole per lo svolgimento delle esibizioni in sicurezza

Milano, 24 giugno 2020 - A partire dal 24 giugno sarà nuovamente possibile prenotare, attraverso la piattaforma “Stradarte” le postazioni per l’esercizio dell’arte di strada. Con un’ordinanza scaricabile a quest link firmata il 23 giugno 2020 dal Sindaco Giuseppe Sala, infatti, sono state individuate le regole e i criteri da osservare per l’esercizio delle espressioni e dei mestieri artistici di strada, nel rispetto di condizioni idonee alla tutela della salute nella gestione dell’emergenza Covid-19.

Il Comune di Milano ha richiesto a Regione Lombardia un parere per verificare che la cosiddetta 'arte di strada' potesse rientrare nella categoria degli spettacoli per i quali era stata consentita la ripresa dal 15 giugno. Venerdì 19 giugno, Regione Lombardia ha confermato questa interpretazione.

L’ordinanza del Sindaco prevede, tra le altre cose, che gli artisti debbano organizzare gli spazi della propria esibizione al fine di evitare assembramenti e di assicurare il mantenimento della distanza tra il pubblico e di almeno due metri tra il pubblico e il performer. Nel caso di un’esibizione di gruppo sarà necessario mantenere un distanziamento di almeno un metro tra gli artisti che dovranno usare gli idonei dispositivi di protezione individuale quando non è in corso la performance. Gli oggetti di scena dovranno essere manipolati utilizzando i guanti e i costumi dovranno essere individuali e non condivisi prima di essere igienizzati.

“Il Comune – dichiara l’assessora alle Politiche giovanili Laura Galimberti - ha lavorato molto in queste settimane per garantire una ripresa graduale ma necessaria delle attività cittadine, applicando le doverose misure di sicurezza. Siamo quindi molto contenti di poter riaprire, come promesso, le prenotazioni sulla piattaforma Stradarte permettendo così agli artisti di tornare a esibirsi nelle strade che per troppo tempo sono rimaste vuote e silenziose. Si tratta di un traguardo raggiunto alla fine di un percorso condiviso con i rappresentanti di categoria e con le altre istituzioni per garantire lo svolgimento delle performance in piena sicurezza”.

L’Ufficio Artisti di Strada sarà accessibile a partire da domani, giovedì 25 giugno, esclusivamente su prenotazione via mail all’indirizzo artistidistrada@comune.milano.it oppure chiamando i numeri 02 884.64069/65995 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 15.30.