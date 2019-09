Milano, 24 settembre 2019 – In occasione della Milano Pet Week, che si svolgerà dal 28 settembre al 5 ottobre, dal 4 al 6 ottobre presso Fieramilanocity si terrà Pets in the City, la prima fiera dedicata a chi ha animali, chi li vorrebbe possedere o semplicemente li ama.

Organizzata da Value Fairs, con il patrocinio del Comune di Milano e Regione Lombardia e in collaborazione con Fiera Milano, Confcommercio Milano e l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Milano, la manifestazione fieristica mette in mostra accessori, servizi ed esperienze per il benessere dei “pets”, gli animali da affezione e coinvolgerà il pubblico intorno alla comprensione delle reali necessità degli animali, attraverso iniziative di edutainment pensate per aiutarci a migliorare la cura dei nostri amici nell’ambito domestico e fuori casa.

“Nello stand del Comune di Milano – dichiara l’assessore con delega alle Politiche per la tutela e la difesa degli animali Roberta Guaineri – sarà un cubo sensoriale che, grazie alla tecnologia della realtà virtuale, consentirà ai visitatori di mettersi nelle vesti di un pesciolino in un acquario trascurato o di un cane lasciato dentro un’automobile. Un’iniziativa importante per sensibilizzare le persone sui reali bisogni dei nostri amici animali. Nello stand, inoltre, i funzionari dell’Ufficio Tutela Animali forniranno tante informazioni su come comportarsi quando si incontra un animale selvatico in città, sul magnifico Parco rifugio canile-gattile del Comune di Milano e su come adottare i suoi ospiti a quattro zampe”.

La manifestazione, organizzata senza gabbie per dare un forte segnale, oltre alla scelta di proibire la vendita di animali, metterà a disposizione il meglio dei prodotti per la cura, l’igiene, l’alimentazione, gli accessori, l’arredamento, la pet pulizia domestica e l’automotive e sarà divisa in spazi tematici per offrire ai visitatori un percorso dinamico alla scoperta di tutte le proposte presentate.

Tra le aree espositive quella dedicata al pet food, lo spazio pet care & vet con cliniche, veterinari, toelettatori e soluzioni per la cura del pelo, l’area accessori, quella dedicata al fashion, senza dimenticare le proposte di oggettistica e arredamento per rendere davvero confortevole l’habitat del nostro pet.

Non mancherà un’area dedicata al turismo e ai servizi pet-friendly dove scoprire le migliori location turistiche dove poter andare in vacanza con i propri animali.

LE AREE SPECIALI

Cat House. Un modello di casa a misura di gatto, dove i mici gireranno in libertà, osservando incuriositi dall’alto di ottimi punti di avvistamento. Gli esperti presenti illustreranno le migliori soluzioni per rendere la propria casa un luogo confortevole e sicuro per i felini domestici.

I più piccoli potranno, poi, conquistare il baby patentino del provetto amico degli animali, seguendo un percorso messo a punto per loro dall’Ordine dei Veterinari della Provincia di Milano. Inoltre sarà a loro disposizione la Vecchia Fattoria, dove saranno guidati alla scoperta del corretto approccio verso cani, asinelli e conigli.

Per fare un salto nel mondo della fantasia, direttamente dagli schermi TV saranno in fiera i famosi personaggi della serie tv 44 Gatti di Rainbow, che divertiranno i bambini con le loro performance.

Nel caso di problemi reali, nello spazio Pet in Pretura due avvocati saranno a disposizione per un consiglio gratuito su questioni di condominio, piccoli incidenti e su che cosa succede ai pet in caso di separazione coniugale. Il destino degli animali di famiglia è infatti uno dei temi più spinosi in caso di divorzio.

Aiutare un pet quando si fa male sarà possibile grazie alle dimostrazioni di Pronto Soccorso Pet, dove esperti veterinari daranno indicazioni importanti su come intervenire in aiuto del nostro amico in difficoltà.

E per fare del nostro cane un coraggioso bagnino, alla Dog Pool il divertimento sarà assicurato con una guida per le prime esperienze acquatiche dei nostri fidati compagni di vita e di viaggio. Dopo il tuffo, sarà poi possibile un po’ di grooming nello spazio toelettatura, perché anche il pelo vuole la sua parte.

Nell’area fashion, direttamente dalle sfilate della moda milanese, una vera passerella consentirà alle aziende presenti di presentare le proprie creazioni e ai visitatori di essere immortalati nella veste di Top Model.

Al mondo dei volatili è dedicata la Biosfera: visitandola sarà possibile vivere la sensazione di trovarsi all’interno di una radura nella foresta, circondati da pappagalli. Ficus, filodendri e liane, suoni reali e richiami ad avvolgere l’incontro con un divulgatore scientifico che spiegherà a grandi e piccini. Sarà inoltre presente presso l’installazione un visore per la realtà virtuale per implementare l’esperienza dell’ambiente con giochi immersivi ed interattivi.

Non mancheranno importanti momenti per i più attenti all’alimentazione del proprio pet: in fiera, potranno trovare preziosi consigli nella zona pet food grazie a veterinari e nutrizionisti esperti, ma anche scoprire ricette per pentole e fornelli, seguendo gli show cooking live.

C’è poi la grande Pet Arena con un denso programma di eventi durante i 3 giorni di fiera. Tra gli appuntamenti imperdibili per famiglie ed amanti degli animali, nelle giornate di sabato e domenica ci sarà l’esibizione delle unità cinofile della Polizia Locale di Milano. Cani che di volta in volta diventano agenti, investigatori, compagni di lavoro per le nostre forze dell’ordine. In questo spazio si terranno le finali di giochi e attività svoltesi durante la Milano Pet Week oltre a esibizioni di esperti del settore come Adrian Stoica, che sapranno coinvolgere il pubblico, dai più grandi ai più piccoli, umani e animali, senza distinzione.