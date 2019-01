Tutte le notizie

Cultura Apertura serale delle biblioteche Oglio e Lorenteggio, la mappa dei lettori di notte copre tutti i quartieri della città

Milano, 6 gennaio 2019 - A partire da domani, lunedì 7 gennaio, le Biblioteche Rionali Oglio (Municipio 4) e Lorenteggio (Municipio 6), dal lunedì al venerdì, rimarranno aperte come sala studio e lettura dalle 19 alle 23.

Il Sistema Bibliotecario di Milano incrementa così il servizio serale di sala studio e lettura e garantisce una biblioteca aperta di sera in tutti i quartieri della città, assicurando un’offerta più ampia e equilibrata sul territorio cittadino per venire sempre più incontro alle esigenze dei cittadini e incentivare la lettura e le occasioni di incontro intorno al libro.

Quando, nel corso del 2019, verranno riaperte al pubblico anche le biblioteche attualmente interessate da lavori di adeguamento necessari per garantire la sicurezza dei lavoratori e degli utenti, in ogni Municipio ci sarà almeno una biblioteca aperta con orario 9-23 (dalle 19.00 alle 23.00 come sala studio e lettura), saliranno quindi a 11 le biblioteche aperte sino alle 23, la metà delle attuali sedi.

Questa la mappa dei lettori di notte: