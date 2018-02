Tutte le notizie

Consiglio comunale Approvato il piano di riqualificazione dei Mercati all’ingrosso

Milano, 19 febbraio 2018 – Con 25 voti a favore e 6 contrari il Consiglio comunale ha approvato la “Proposta per il nuovo Padiglione Ortofrutta” di via Cesare Lombroso-viale Molise, presentata da SoGeMi: si tratta del Piano di rilancio dei Mercati all’ingrosso che la città aspettava da tempo e che permetterà la ristrutturazione degli spazi e l’ammodernamento della gestione operativa.

Il progetto di riqualificazione e ristrutturazione è stato realizzato coinvolgendo i Grossisti sia sugli aspetti tecnici sia sulla determinazione delle nuove tariffe, che sono state stabilite tenendo conto della futura infrastruttura moderna che consentirà, inoltre, a SoGeMi di innalzare l’efficacia del presidio degli accessi e del controllo della legalità.

Lo Studio di fattibilità tecnico-economica prevede modalità di realizzazione che permetteranno, senza sospendere l’attività, la realizzazione di una Piattaforma Logistica di circa 14.400 metri quadrati (con temperatura controllata a 0 a 16 gradi), la demolizione in più fasi – durante l’avanzamento dei lavori – di tre degli attuali padiglioni del Mercato Ortofrutta con la realizzazione di due nuovi padiglioni, ciascuno di circa 75mila metri quadrati, che ospiteranno complessivamente 214 punti vendita, con personalizzazioni a carico degli Operatori.

Il costo stimato per la riqualificazione è di 94,6 milioni di euro che saranno ripartiti tra SoGeMi (10 milioni di autofinanziamento e 45,6 milioni di euro mediante ricorso a debito bancario) e il Comune di Milano (da un minimo di 39 milioni a un massimo di 49 milioni di euro a titolo di aumento di capitale sociale, in base alla possibilità dell’autofinanziamento di 10 milioni di euro della società).

Il progetto prevede ricavi dalla nuova realizzazione derivanti tramite una tariffa annuale per gli operatori del Nuovo Padiglione Ortofrutta a decorrere dal 2021 da 75 euro/mq annui a 130 euro/mq, a fronte di un reale miglioramento dei servizi e di una più che proporzionale riduzione dei costi gestionali. Inoltre è stato stimato in 95 euro/mq anno, dal 2019, il ricavo derivante dalla nuova Piattaforma Logistica, che funzionalmente sostituirà le attuali tettoie.

Infine, per garantire a SoGeMi una solidità patrimoniale tale da permetterle un più facile accesso al finanziamento bancario, la delibera stabilisce che l’intervento di patrimonializzazione comprenda, oltre al citato aumento di capitale sociale, anche il conferimento in proprietà di aree ed edifici compresi tra via Cesare Lombroso e viale Molise, attualmente in diritto di superficie: un atto di convenzione ne garantirà il permanente utilizzo per le finalità di interesse generale proprie dei Mercati all’ingrosso.

Complessivamente, un intervento di oltre 280 milioni di euro per rilanciare i mercati Ortofrutticoli all’ingrosso della città di Milano.