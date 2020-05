In caso di rottamazione il contributo arriva a 3 mila euro; fino a 1.500 euro per l'acquisto di e-bike. Aiuti anche per auto e veicoli commerciali Milano, 29 maggio 2020 – Il Comune vara un piano di contributi per privati e imprese che vogliano sostituire o acquistare nuovi veicoli a basso impatto ambientale allo scopo di aiutare i cittadini a migliorare il parco auto e moto circolante in città, contenere le immissioni inquina...