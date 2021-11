Milano, 21 novembre 2021 - Domani, lunedì 22 novembre, dalle 9.30 alle 12.30, nella sala conferenze di Palazzo Reale si terrà il convegno "La tutela dei minori a Milano: una prospettiva di sistema", organizzato dall'Assessorato al Welfare e Salute del Comune di Milano e dalla Presidenza del Tribunale per i minorenni di Milano.

Partendo dalla presentazione, che verrà tenuta da Elisabetta Notarnicola, associate professor of practice – SDA Bocconi, dell'omonimo libro a cura di Marta Barbieri e Giorgio Giacomelli, l'incontro mira a offrire uno sguardo più ampio sul tema della tutela dei più piccoli, a due giorni dalla Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

In apertura interverranno l'assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolè e il presidente della Corte d'Appello di Milano Giuseppe Ondei.

A seguire ci sarà una Tavola Rotonda a cui prenderanno parte Maria Carla Gatto, presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano, Ciro Cascone, procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Milano, l'assessore Bertolé, Cristiana Benetti Alessandrini, direttrice dell'Area Territorialità della Direzione Politiche Sociali del Comune di Milano, Federico Sessa, Responsabile dell'ufficio Tutela Infanzia della Direzione Educazione del Comune di Milano, Raffaele Badolato, presidente della Società Italiana Pediatria - Sezione Lombardia, Maria Antonella Costantino, Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell’Adolescenza (UONPIA) della Fondazione IRCCS «Ca' Granda» Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, il Garante per l’Infanzia del Comune di Milano Silvio Premoli, Giovanni Valotti, professore ordinario dell'Università Bocconi e Liviana Marelli, referente Infanzia, adolescenza e famiglie CNCA. Modera la giornalista del Corriere della Sera Elisabetta Andreis.

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su YouTube e sulla pagina WebTvRadio del Comune di Milano.