Milano, 12 aprile 2022 – Un fiore colorato per rendere protagonisti bambini e bambine come in una fiaba, che celebra la bellezza della primavera è sbocciato in via Cesariano. È firmata dallo street artist Pao l’opera d’arte ‘Primo giorno di primavera’ inaugurata alla presenza della Vicesindaco e assessora all’Istruzione Anna Scavuzzo e dall’assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi, insieme a Giulia Santagostino consigliere dell’associazione Orticola di Lombardia.

L’opera è stata donata al Comune di Milano da Orticola di Lombardia con il supporto di Ceresio Investors, main sponsor storico dell’associazione e del progetto Orticola Arte.



Il fiore in vetroresina policroma, autoportante, alto 1,4 metri, raffigura lo sbocciare della bella stagione ed è stato posizionato nei giardini di via Cesariano, dedicato ai piccoli e alle piccole che frequentano le scuole della zona.



Il Progetto Orticola Arte, nato nel 2018 in collaborazione con il Comune di Milano e con gli Assessorati all’Istruzione ed Istruzione, Urbanistica, Verde e Agricoltura e Lavori Pubblici, è infatti pensato per le scuole cittadine e si sviluppa anche attraverso l’organizzazione di laboratori artistico-teorici per far amare l’arte ai bambini fin da piccoli. Bambini protagonisti anche dell’edizione 2022 di Orticola di Lombardia, che sarà aperta nella storica location dei Giardini Indro Montanelli dal 5 all’8 maggio ma che dal 2 maggio avrà un ricco programma di eventi diffusi in città dedicati anche ai bambini e alle bambine.