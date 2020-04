Confronto per affrontare emergenza e rilancio settore

Milano, 22 aprile 2020 - Si è appena concluso l'incontro tra gli Assessori al Turismo delle principali città d'arte italiane e il Sottosegretario Lorenza Bonaccorsi per un confronto sulle misure da adottare con urgenza per affrontare la crisi che sta vivendo il comparto e rilanciare la promozione dei territori a livello nazionale e internazionale.

Al centro del dibattito, i punti contenuti nell'appello rivolto dai responsabili del turismo locale in una lettera al Ministro Franceschini: tutela per imprese e tutti i lavoratori della filiera turistica, detrazioni fiscali e interventi di sviluppo economico per incentivare la ripresa, costituzione di un fondo speciale per i Comuni come ristoro al mancato introito del contributo di soggiorno e degli altri tributi comunali, condivisione di un piano di comunicazione elaborato con ENIT.

Nel corso della videoconferenza è stato affrontato anche li tema dei protocolli sanitari a cui si dovranno attenere gli imprenditori del comparto per il contenimento del virus. Gli Assessori hanno ribadito la necessità di richiedere risorse straordinarie per l'adeguamento delle strutture ricettive alle nuove norme da destinare agli operatori e di intensificare i controlli per combattere concorrenza sleale e abusivismo, al fine di garantire al massimo la sicurezza dei turisti quando ripartirà il mercato.

"Un incontro proficuo - affermano gli assessori - che getta le basi per una interlocuzione costante con il Governo nell'ottica di una partecipazione attiva degli amministratori locali nelle scelte che riguardano la filiera turistica e la promozione dei territori. Ringraziamo il Sottosegretario Bonaccorsi per la disponibilità dimostrata nel farsi portavoce delle istanze di uno dei settori che più ha risentito della crisi epidemiologica CoViD-19 e sul quale grava, al momento, una profonda incertezza rispetto alla possibile ripartenza. Siamo fiduciosi del fatto che insieme potremo trovare le migliori strategie per resistere e per consentire al turismo di tornare a essere una leva potente per l'economia del nostro sistema Paese, sviluppando nuovi modelli di accoglienza e un'offerta più sostenibile".

All'incontro hanno partecipato gli assessori di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Matera, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Roma, Torino e Venezia.

Il confronto continuerà nei prossimi giorni con il Ministro Franceschini e con i responsabili di Enit.