La manifestazione chiude il ciclo di cinque edizioni donando 20mila euro per un nuovo spazio verde in città. Assessora Cocco: “Il coronamento di un percorso iniziato nel 2017 che ci ha permesso di raggiungere 92mila ragazzi e ragazze in tutta Italia”



Milano, 24 luglio 2021 – STEMintheCity dona 20mila euro per la nascita del Bosco delle STEM al Parco Segantini. L’iniziativa nasce per contribuire ad aumentare la presenza di verde in città e sarà, al tempo stesso, un laboratorio per la formazione di nuove scienziate e nuovi scienziati impegnati nello studio della biodiversità.



La nascita del Bosco delle STEM è l’atto finale che chiude le cinque edizioni di STEMintheCity, la manifestazione organizzata dal Comune di Milano insieme a importanti realtà del settore pubblico e privato e con il supporto delle Nazioni Unite per promuovere l’accesso ai percorsi e agli studi in ambito STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) e la diffusione delle nuove tecnologie digitali come fattori positivi per una società inclusi-va e senza stereotipi di genere.



“Il Bosco delle STEM corona un percorso iniziato nel 2017 che ci ha permesso di raggiungere 92mila ragazze e ragazzi non solo a Milano ma in tutta Italia, grazie anche alla piattaforma digitale dedicata – dichiara Roberta Cocco, assessora alla Trasformazione Digitale e Servizi Civici del Comune di Milano. Un’esperienza importante che mi auguro stimoli i partner pubblici e privati che ci hanno accompagnato in questi anni a continuare a impegnarsi per il riconoscimento del ruolo fondamentale del sapere scientifico e della tecnologia come strategie per lo sviluppo sostenibile, l’innovazione e la crescita, per progettare insieme il migliore dei futuri possibili per le nuove generazioni”.



Il Bosco delle STEM nasce in continuità con l'omonima iniziativa dell'Università Bicocca, che ha sviluppato il suo Bosco delle STEM all'interno del Vivaio Bicocca, e s'inserisce all'interno del progetto We Tree, che ha tra i suoi obiettivi la realizzazione di nuove aree verdi nelle città italiane, diffondendo così le buone pratiche ambientali. Sarà uno spazio aperto a tutta la città e ospiterà piante di diverse specie, dalle essenze arboree più adatte alle condizioni climatiche e ambientali della pianura padana, agli arbusti che sono maggiormente in grado di attrarre gli insetti impollinatori e dove verranno organizzati eventi di formazione in ambito STEM aperti a tutti.



STEMINTHECITY



Dal 2017 al 2021 STEMintheCity ha offerto percorsi su misura per le scuole di ogni ordine e grado, organizzando, grazie anche al supporto di 395 partner, 640 eventi e offrendo concrete opportunità di formazione e crescita a scuole dell’infanzia, secondarie di primo e secondo grado, fino alle università. Solo nell’ultima edizione sono state 322 le scuole e 35 le università raggiunte.

Se le prime tre edizioni hanno interessato tutti e nove i municipi cittadini, dal centro alla periferia, le ultime due sono state caratterizzate da un approccio sempre più digitale, aperto e inclusivo che ha permesso di andare oltre i con-fini della città, con una piattaforma online ricca di testimonianze, contenuti di formazione, eventi in live streaming e webinar on demand.

In allegato il report completo della manifestazione.