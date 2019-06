Milano, 9 giugno 2019 – Domani, lunedì 10 giugno, alle ore 17 presso l'Aula Pio XI dell’Università Cattolica, l’assessore allo Sport Roberta Guaineri presenterà agli studenti il dossier di candidatura di Milano-Cortina per ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026.

In occasione dell'evento, in vista della XXX edizione dell'Universiade estiva di Napoli 2019, intorno alle 16 la fiaccola delle Universiadi arriverà alla Cattolica, partendo da piazza Fontana e percorrendo tutto il centro di Milano.

Interverranno: Antonio Rossi, sottosegretario alla Regione Lombardia con delega ai Grandi eventi sportivi; Diana Bianchedi, Coordinatore del Comitato per le Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina; Chiara D’Angelo, coordinatore didattico del Master Sport e intervento psicosociale, Università Cattolica del Sacro Cuore; Furio Reggente, Laboratorio di Istituzioni e processi di valorizzazione del territorio, Università Cattolica del Sacro Cuore. Moderano: Caterina Gozzoli, Direttore dell’Alta Scuola di Psicologia “Agostino Gemelli” – ASAG, Coordinatore scientifico di Cattolica per lo Sport, Università Cattolica del Sacro Cuore, e Francesco Berlucchi, Business developer Cattolica per lo Sport.