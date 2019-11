Milano, 28 novembre 2019 - In occasione della Giornata mondiale contro l’AIDS che si celebra il primo dicembre, il Comune di Milano, in collaborazione con diverse associazioni, mette in campo un palinsesto dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione del virus dell’HIV.

Le iniziative partono già domani: dalle 10 alle 16, presso il Politecnico di Milano, in collaborazione con ATS Città metropolitana di Milano e l’associazione studentesca Poliedro, saranno distribuiti profilattici, gadget e materiali informativi per sensibilizzare gli studenti sui temi della sessualità sicura e della prevenzione. L’iniziativa verrà ripetuta, nei giorni successivi anche nelle sede dell’Università Bocconi (3 dicembre) e dell’Università Cattolica (5 dicembre).

Dal 29 novembre al 3 dicembre in viale Jenner 44 dalle 8:15 alle 15 sarà possibile, grazie ad ATS Citta metropolitana Milano, fare il test rapido salivare per l’individuazione degli anticorpi specifici HIV e HCV, in forma anonima, gratuita e senza appuntamento. Sempre venerdì 29, in via San Bernardino 4, si terrà il convegno, promosso da Caritas ambrosiana e dalla cooperativa sociale Filo di Arianna, che ripercorrerà trent’anni di attività della Casa alloggio “Centro Teresa Gabrieli” per persone con HIV prive di sostegno familiare e sociale. Successivamente, il 30 novembre dalle 15 alle 19, la Casa di via Consolini 3 aprirà i suoi spazi alla cittadinanza offrendo anche la possibilità di fruire di installazioni interattive attraverso le quali il visitatore potrà conoscere alcune storie significative degli ospiti accolti nel centro.

A dicembre, sul web, nei circuiti Uci cinema e The space cinema e su Sky Italia, sarà trasmesso uno spot di informazione e sensibilizzazione sul tema realizzato dal network Fast track cities in collaborazione con il Terzo segreto di satira.

Il primo dicembre, Giornata mondiale contro l’AIDS, Arcigay Milano in collaborazione con ALA, ANLAIDS Lombardia e Fast track cities organizzano, dalle 18:30 alle 23:30, una serata speciale, in via Tazzoli 3, per ribadire l’impegno contro lo stigma e il pregiudizio che ancora oggi colpisce le persone con HIV. La conduzione della serata sarà affidata allo speaker di Discoradio Fabio Marelli, insieme ai testimonial Fabrizio Sclavi e il DJ Claudio De Tullio. Sarà presentato un progetto speciale per il quale artisti e fashion designer hanno creato degli artwork per delle t-shirt limited edition. Parte dell’happening sarà un video di Andrew Quinn, noto videomaker australiano, ideato per celebrare “Le coperte dei nomi”, pannelli di stoffa con i nomi delle persone che sono morte a causa dell’AIDS, ricamati e cuciti tra loro per formare un'unica coperta. Ad oggi è considerata l'opera artistica collettiva di maggiori dimensioni al mondo.

Il 3 dicembre, infine, alle 18 presso l’università Bocconi, si terrà una conferenza sul tema dell’Hiv e della prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza all’interno della comunità di studenti sulla diffusione del virus.

Nel 2018 sono state 2.847 le nuove diagnosi di infezione da HIV in Italia, pari a 4,7 nuovi casi per ogni 100.000 residenti. L’incidenza più elevata delle nuove diagnosi si riscontra nella fascia d’età compresa tra i 25 e i 29 anni. Nel territorio della Città metropolitana sono state 430 le nuove diagnosi (40 in più rispetto al 2017).

“L’aumento delle nuove diagnosi – dichiara l’assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti - non è una buona notizia, ma ci convince sempre di più dell’importanza di un sempre maggiore impegno nell’informazione e sensibilizzazione dei cittadini, soprattutto quelli più giovani, perché conoscano i rischi e comprendano la necessità della prevenzione”.