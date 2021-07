Milano, 18 luglio 2021 - Domani, lunedì 19 luglio a partire dalle ore 10 e fino alle 13:30, verrà trasmesso in videoconferenza l’incontro ‘Le società delle città. La risposta dei sistemi di welfare dopo la pandemia’, organizzato dalla direzione Politiche sociali del Comune di Milano in collaborazione con la società Metodi.

Verranno trattati contributi ed esperienze in tema di welfare locale; dopo i saluti iniziali della portavoce del Forum del Terzo Settore Città di Milano, Rossella Sacco, ad aprire il dibattito sarà l’assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti.



Parteciperanno Cristina Tajani, assessora alle Politiche del lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse umane, Laura Galimberti, assessora all'Educazione e Istruzione, Roberta Guaineri, assessora a Turismo, Sport e Qualità della vita, Andrea Minetto per l’assessorato alla Cultura, Donatella Chiodo, assessore alle Politiche sociali di Napoli, Tommaso Vitale, direttore scientifico del master ‘Governing the large metropolis’ presso l’Ecole Urbaine de Sciences Po di Parigi, Angelo Stanghellini, direttore generale Asp di Bologna, Valeria Negrini, portavoce del Forum Terzo settore della Lombardia, Giovanni Laino, ordinario di Pianificazione territoriale alla Federico II di Napoli, Riccardo De Facci, presidente del Coordinamento nazionale Comunità di accoglienza.



La discussione avrà luogo a Palazzo Reale e verrà trasmessa sulla WebTv del Comune di Milano, oltre che dalla pagina Facebook di Cnca Nazionale e dalla pagina Facebook di Metodi srl.