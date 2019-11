Milano, 30 novembre 2019 – Il Comune di Milano aderisce alla diciottesima edizione della Giornata internazionale “Cities for life – città per la vita/città contro la pena di morte”. Lo ha deciso la Giunta con una delibera con la quale ha accolto la proposta pervenuta dall’associazione Comunità di Sant’Egidio onlus che promuove e organizza la Giornata che ricorre il 30 novembre. In questo giorno si ricorda infatti la prima abolizione della pena capitale avvenuta nel 1786 nel Granducato di Toscana.

In seguito alla sua adesione, Milano verrà inserita nella lista d’onore delle città impegnate nell’abolizione della pena di morte, pubblicata sul sito www.citiesforlife.net.