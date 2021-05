Milano, 11 maggio 2021 – Il sindaco Giuseppe Sala ha comunicato al presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé di aver provveduto ad indicare le seguenti nomine per alcune società partecipate.

Per ASP Golgi Redaelli, Stefania Bartoccetti è stata nominata quale componente del Consiglio di Indirizzo e indicata – per successiva nomina da parte del Consiglio di Indirizzo – quale Presidente del Consiglio stesso.

Per Milano Sport S.p.A., sono stati nominati Antonio Iannetta (presidente), Antonino Restuccia e Rosanna Volpe (consiglieri).

Per il Consiglio di Amministrazione di SPV Linea M4 SPA sono stati indicati 5 nominativi per successiva nomina assembleare: Alessandro Lamberti (presidente), Carolina Romanelli, Antonino Geronimo La Russa, Cristiana Alicata, Giuseppe De Carlo.

Per l’Associazione Opera Pizzigoni la nomina dei 2 componenti, Maria Morena Lucà e Francesco Vallone, riguarda il Consiglio Direttivo.

Per la Fondazione Lombardia Film Commission, è stato designato quale componente del CdA, per successiva nomina assembleare, Andrea Della Valentina.

Per la Fondazione Museo del Design, Gabriele Neri è stato designato componente del CdA, per successiva nomina da parte del CdA della Fondazione La Triennale.

Per la Fondazione Istituto per la Storia dell’Età Contemporanea (ISEC), è stato designato, per successiva nomina da parte del CdA, Guido Acquaviva come componente del Consiglio Generale.

Per la Fondazione Museo della scienza e della tecnologia ‘Leonardo Da Vinci’, Paola Dubini è la designata del Comune di Milano per la nomina del Consiglio di Amministrazione da parte del Consiglio Generale.

Infine per la Fondazione Bagatti Valsecchi, è stata designata per il CdA Maria Teresa Rangheri.