Tajani: “Con CNMI condividiamo non solo l’impegno al sostegno e alla valorizzazione dei giovani talenti emergenti, ma soprattutto la volontà di favorire la nascita di un nuovo modo di intendere la moda sempre più sostenibile e etica”

Milano, 5 settembre 2019 - Milano Moda Donna Spring/Summer 2020 (17-23 settembre 2019) torna in città dal 17 al 23 settembre con 58 sfilate, 110 presentazioni, 4 presentazioni su appuntamento e 51 eventi in calendario, per un totale di 170 collezioni. A illustrare, questa mattina a Palazzo Marino, il calendario delle sfilate e degli eventi correlati l’assessora alle Politiche per il Lavoro, Commercio, Moda e Design Cristina Tajani con il Presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana, Carlo Capasa.

“La lunga e proficua collaborazione tra il Comune di Milano e CNMI è uno degli elementi fondamentali del successo della Fashion Week Milanese – commenta l’assessora Tajani –. Sono 15 gli appuntamenti, tra mostre, istallazioni, eventi e fiere, che in questa edizione hanno ricevuto il sostegno e il patrocinio dell’Amministrazione. Lavoriamo affinché la Fashion Week, sia un appuntamento diffuso e condiviso con i cittadini e tutti gli amanti della moda utile a scoprire la qualità e la creatività del Made in Italy oltre alla cultura del bello e ben fatto. Con CNMI condividiamo non solo l’impegno al sostegno e alla valorizzazione dei giovani talenti emergenti, ma soprattutto la volontà di favorire la nascita di un nuovo modo di intendere la moda e tutta la sua filiera produttiva. Filiera che, oggi più che mai, deve essere sostenibile ed etica, nel rispetto dell’ambiente e delle condizioni dei lavoratori. Un impegno che portiamo avanti anche grazie al Green Carpet Award che, giunto alla sua terza edizione, indica il primato della settimana milanese a livello internazionale su questi temi”.

“La sostenibilità e l’internazionalizzazione sono due valori fondanti di questa edizione di Milano Moda Donna – dichiara il Presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana, Carlo Capasa –. Tutti gli attori del sistema si sono impegnati concretamente nel proporre una larga varietà di appuntamenti e iniziative coinvolgendo il pubblico e rendendo protagonista la città. Il calendario della fashion week con oltre 50 eventi in sei giorni conferma Milano come una capitale della moda viva e fortemente attrattiva a livello internazionale. In tal senso è fondamentale la collaborazione con il Comune di Milano e le Istituzioni all’insegna di valori condivisi, primo fra tutti la sostenibilità”.

La settimana della moda verrà inaugurata il 17 settembre con una giornata dedicata agli eventi e con l’inaugurazione del Fashion Hub di Milano Moda Donna durante la quale si svolgerà anche la presentazione, supportata da CNMI Fashion Trust, di Gilberto Calzolari vincitore del Franca Sozzani GCC Award for Best Emerging Designer; le sfilate iniziano mercoledì 18 settembre con 58 appuntamenti in calendario, la mattina sarà aperta dalla conferenza stampa di presentazione della terza edizione dei Green Carpet Fashion Awards Italia, 2019.

Tra le importanti novità di questa edizione sfileranno per la prima volta a Milano Peter Pilotto, Boss, Simona Marziali-MRZ, vincitrice di Who’s on Next 2018, DROMe e Shuting Qiu. Grazie al supporto di Camera Nazionale della Moda Italiana e CNMI Fashion Trust Act n.1, Tiziano Guardini, Marco Rambaldi sfileranno. Il CNMI Fashion Trust, affiancato da un advisory board, selezionerà ogni anno, tra quanti ne hanno fatto richiesta, fino a un massimo di 5 emerging designers che verranno sostenuti con supporto finanziario e di mentoring, nel loro percorso di crescita.

Dopo il grande successo delle prime due edizioni, domenica 22 settembre presso il Teatro alla Scala avrà luogo la terza edizione dei Green Carpet Fashion Awards Italia. L’evento, realizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana in collaborazione con Eco-Age e con il supporto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ICE Agenzia e del Comune di Milano, celebrerà i valori della moda sostenibile e l’impegno del sistema moda. Tra i premi che verranno consegnati durante l’evento anche l’Eco Stewardship Award ai gondolieri veneziani. Grazie alla collaborazione con The Woolmark Company nel 2018 i gondolieri hanno indossato la lana Merino australiana, un tessuto versatile 100% naturale e rinnovabile.

In virtù del protocollo d’intesa tra il Comune di Milano e CNMI, la Sala Cariatidi di Palazzo Reale sarà ancora una volta una delle location protagoniste di Milano Moda Donna insieme allo Spazio Cavallerizze, parte integrante del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci.

La Fashion Week potrà essere seguita live su milanomodadonna.it con streaming delle sfilate, video e fotogallery delle collezioni, attraverso l’App di CNMI e sui profili social Instagram (@cameramoda), Facebook, Twitter con aggiornamenti in tempo reale sugli eventi. Delle GIF dedicate alla Fashion Week saranno disponibili sul canale Stories di Instagram. Video delle sfilate e contenuti speciali saranno trasmessi anche sul maxischermo in corso Vittorio Emanuele, angolo piazza San Babila.

