Milano, 11 dicembre 2019 - "Siamo soddisfatti dell’inserimento nella Legge di Bilancio delle risorse necessarie a potenziare l'hub di interscambio tra la M1 e la M5 a Cinisello Balsamo - Monza Bettola, come avevamo chiesto al Governo insieme alla Regione Lombardia”.

Così l'assessore alla Mobilità del Comune di Milano Marco Granelli commenta l'approvazione di un emendamento in Commissione Bilancio al Senato, che finanzia la spesa per il completamento del polo di interscambio metropolitano M1-M5 di Cinisello, Monza Bettola.

“Si tratta – prosegue Granelli - di un'opera necessaria alle Olimpiadi ma soprattutto strategica per migliorare la qualità della mobilità nell'area milanese e monzese. Stiamo prolungando il percorso delle due linee della metropolitana (M1 da Sesto FS a Cinisello Balsamo - Monza Bettola e M5 da Bignami a Monza polo istituzionale Brianza) che grazie a questo hub saranno in connessione tra loro, con il traffico privato della A4 Milano-Venezia, della SS66 Milano-Lecco-Sondrio-Bormio, della SP 46 Rho-Monza e con il sistema ferroviario del nodo Milano Monza".

"Con questo finanziamento di 15 milioni di euro, 8 milioni per il 2020 e 7 milioni per il 2021 – conclude l’assessore -, saranno meglio connesse e rafforzate le strutture di interscambio e i parcheggi e nascerà il più importante snodo del nord-est presente nel bacino milanese. Si tratta di una scelta strategica molto importante frutto della collaborazione tra Comune di Milano, enti locali dell'area, Città metropolitana, Provincia di Monza e Brianza e Regione Lombardia. In questo modo offriamo un’adeguata risposta alla domanda di mobilità generata dal territorio densamente urbanizzato e industrializzato dell’area a nord est di Milano".