Milano, 31 luglio 2021 – Ancora allerta arancione (moderata) per rischio idrogeologico e temporali forti sul nodo idraulico di Milano, come confermato dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia.

L’Instabilità è prevista in aumento nel tardo pomeriggio del 31 luglio 2021 e soprattutto in serata, con transito di perturbazioni che completeranno il loro passaggio nella mattinata di domani, domenica primo agosto. In questa fase i temporali avranno maggiore probabilità di risultare anche di forte intensità con grandine e forti raffiche di vento.

Il Comune di Milano è pronto ad attivare i monitoraggi della situazione e in caso di necessità intervenire.