Milano, 22 ottobre 2020 - Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato l'avviso di criticità gialla (moderata) per rischio idrogeologico sul bacino di Milano. Un'area umida di bassa pressione interesserà la città fin dalle prime ore di venerdì 23 ottobre e proseguirà per tutta la giornata.

È già stato allertato dal Comune di Milano il Centro operativo comunale (COC) che verrà attivato in caso di necessità per monitorare la situazione e organizzare eventuali interventi.