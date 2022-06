MALTEMPO. ALLERTA ARANCIONE PER RISCHIO TEMPORALI E PER VENTO FORTE



Milano, 5 giugno 2022 - Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità arancione vista l’alta probabilità di fenomeni temporaleschi intensi con associate forti raffiche di vento e grandine e partire dal pomeriggio di oggi. Per domani invece è previsto il ritorno dell’alta pressione.



Si invitano i cittadini e le cittadine a evitare di frequentare luoghi in prossimità di alberature e a prestare attenzione a strutture e oggetti che potrebbero essere spostati dal vento.



Il Centro operativo comunale (COC) ha attivato i monitoraggi.