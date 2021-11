Milano, 23 novembre 2021 – Domani, mercoledì 24 novembre, ricorre il dodicesimo anniversario della scomparsa di Lea Garofalo, testimone di giustizia, uccisa dal suo ex compagno e dalla ‘ndrangheta dopo che aveva scelto di allontanarsi dalla famiglia e collaborare con i magistrati.

Come ogni anno, a partire dalla tragica notte del 24 novembre 2009, quando la donna fu sequestrata e poi uccisa, il coordinamento milanese di Libera, insieme al Comune di Milano e al Presidio di Libera “Lea Garofalo”, promuove un momento di commemorazione.

“Quella di Lea Garofalo – dichiara l’assessora ai Servizi Civici e Generali Gaia Romani, che porterà il suo saluto in rappresentanza dell’Amministrazione comunale al Giardino di viale Montello – è una storia di coraggio e ribellione. Di una donna e di una madre che, per amore della libertà e di sua figlia Denise, sfidò la ‘ndrangheta e le regole di omertà che regolano quella cultura. E Milano, la città che Lea scelse fuggendo dalla Calabria, ha il dovere di ricordare chi è stata vittima due volte: della mafia e della violenza contro le donne. A distanza di dodici anni, la sua eredità continua a essere un monito per le istituzioni e un esempio per tante donne che trovano la forza di ribellarsi e liberarsi dall’oppressione mafiosa. Dodici anni dopo il suo sorriso è più vivo che mai, in quello di sua figlia Denise, a cui va il nostro affetto, e soprattutto nel nostro impegno contro ogni forma di crimine organizzato e a difesa della legalità”.

Il programma di quest’anno, promosso da Libera con il patrocinio del Comune di Milano, prevede un momento di memoria con una fiaccolata che partirà dall’Arco della Pace e si concluderà in viale Montello, nel Giardino antistante alla casa dove Lea ha vissuto, uno spazio un tempo degradato e oggi recuperato alla vita sociale e intitolato alla sua Memoria.

Il programma nel dettaglio:

- alle ore 19:00, ritrovo all’Arco della Pace. Interverranno Lucilla Andreucci, referente del Coordinamento di Libera Milano, e i volontari e le volontarie del Presidio Universitario “Vittime della strage di via Palestro”;

- alle ore 19:30, partenza della fiaccolata;

- alle ore 19:50 circa, momento di memoria al Cimitero Monumentale a cura dei volontari e le volontarie del Presidio “Lea Garofalo”;

- alle ore 20:20 circa, al Giardino Comunitario “Lea Garofalo” interverranno la Dott.ssa Alessandra Cerreti, sostituto procuratore presso la DDA di Milano, l’assessora Gaia Romani, i giovani del presidio di Libera e dell’associazione “Non una di meno”.