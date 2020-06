Milano, 26 giugno - Open data: la Milano dell’emergenza da Covid-19 raccontata attraverso numeri, grafici e percentuali. “Milano Aiuta…in cifre” è lo specchio di quanto è stato fatto durante i mesi di lockdown: dalle ore di Giunta, Consiglio comunale e Commissioni al numero di mascherine, guanti, gel igienizzanti e altri dispositivi individuali consegnati alla cittadinanza. Dai pasti in emergenza, buoni spesa e farmaci portati a casa delle persone più fragili ai tablet e pc recapitati nelle scuole dalla Polizia locale. Una dashboard a portata di tutti e di clic.

Link alla notizia…



WeMi: presentato il nuovo portale. Cinquanta enti aderenti, trentacinque servizi educativi, ventotto servizi psicologici, ventitré socio-assistenziali, otto corsi di lingua italiana, quattro servizi di accompagnamento con trasporto, tredici servizi per le piccole commissioni e nove per il disbrigo delle pratiche. Sono alcuni dei numeri della nuova piattaforma, attraverso cui i cittadini potranno non solo scoprire i servizi di welfare che offre la città, gratuiti o a pagamento, individuali o in condivisione, ma anche acquistarli direttamente dal portale.

Link alla notizia…

Piazze Aperte: avviato un intervento tattico in via Pacini. Marciapiedi più larghi, attraversamenti pedonali, panchine, riqualificazione del parterre alberato e presto anche la zona 30 per una città sempre più sicura e vivibile. Prossima tappa sarà piazza Ferrara in zona Corvetto, a cui seguiranno i progetti di via Laghetto, via Toce, piazza Sicilia, Largo Balestra e piazzetta Capuana.

Link alla notizia…



Stradarte: ripartono le prenotazioni sulla piattaforma degli artisti di strada, grazie all’ordinanza che fissa le regole per lo svolgimento delle esibizioni in totale sicurezza. I performer potranno tornare a colmare il silenzio delle strade e dovranno organizzare gli spazi, in modo tale da evitare assembramenti ed assicurare il mantenimento della distanza tra loro stessi e il pubblico.

Link alla notizia…