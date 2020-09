Milano, 28 settembre - Cultura: ripresa l’attività espositiva del Comune di Milano in tutte le sedi. Sono oltre 50 le mostre in calendario tra eventi riprogrammati e nuovi progetti.

Palazzo Reale, Acquario Civico, Museo del Novecento, PAC, oltre a Castello Sforzesco, Mudec, GAM e molte altre sedi espositive come la Casa museo Boschi Di Stefano, tornano ad essere protagoniste dell’arte milanese e sono pronte ad accogliere migliaia di visitatori dopo lo stop imposto dall’emergenza sanitaria.

Urbanistica tattica e partecipazione: procedono gli interventi per migliorare la qualità degli spazi, la vivibilità e la sicurezza nei quartieri, in particolare nelle aree segnalate da cittadini e Municipi.

- Fra i progetti di urbanismo tattico realizzati recentemente e in fase di avvio, vi sono piazza Sicilia, viale Molise e via Toce per i quali è stata decisa la delimitazione di nuove aree pedonali sperimentali. Sono i primi esempi di "Zone scolastiche", una delle novità introdotte dalla riforma del codice stradale per migliorare la sicurezza e la qualità ambientale davanti alle scuole.

- Firmato nei giorni scorsi un patto di collaborazione con i cittadini di via Quarti. Piante, colori e una nuova porta sul Parco delle Cave per far rinascere il quartiere grazie al prezioso contributo dei residenti ed alla sinergia tra Politecnico di Milano, associazioni rionali e parrocchia di Sant’Anselmo da Baggio.

Natale 2020: al via il progetto “Natale degli alberi” ideato da Balich e pubblicati i bandi per luminarie e organizzazione del Capodanno.

Quello di quest’anno sarà un Natale diverso, inclusivo e solidale, che farà dell’albero, l’emblema di una festa che coinvolgerà tutta la città, lungo gli assi commerciali, arrivando alle aree più decentrate.

Accanto al progetto dalla forte valenza sociale e artistica che vedrà gli alberi protagonisti, è partita la ricerca di aziende e sponsor che vorranno contribuire ad illuminare Milano.

Pubblicato in questi giorni anche l’avviso per l’organizzazione del Capodanno in una veste nuova e tutta multimediale.



