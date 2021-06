Milano, 29 giugno 2021 - Questo pomeriggio, in via Sismondi, è stato intitolato un giardino a Beppe Viola, giornalista, scrittore e telecronista sportivo, ma anche indimenticato umorista, sceneggiatore e autore di canzoni. Scomparso a Milano nel 1982, a soli 42 anni, Viola abitava non lontano dall'area verde che da oggi porterà il suo nome.



Alla cerimonia hanno preso parte il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, la signora Franca - moglie di Viola - con le figlie Anna e Marina e il presidente del Municipio 4 Paolo Guido Bassi. Presente all'appuntamento anche l'attore Cochi Ponzoni che ha letto il brano "Via Lomellina", il testo che lo stesso Viola aveva scritto per raccontare il suo quartiere.



"Sono molto felice di intitolare a Beppe Viola un giardino della nostra città, in un quartiere - il suo - che lo ricorda con tanto affetto ed entusiasmo - ha dichiarato il Sindaco di Milano Giuseppe Sala -. L'umorismo, i testi musicali e i servizi da San Siro che portano la sua firma sono e resteranno indimenticato patrimonio artistico e culturale di Milano. Sono sicuro che Viola avrebbe apprezzato la scelta di dare il suo nome a questa area verde: spazi come questo non sono solo il luogo di incontro e dialogo tra le persone o di gioco per i bambini, ma rappresentano anche una strabiliante fucina di storie e aneddoti da cui trarre ispirazione e stimoli per raccontare e spiegare il mondo che ci circonda, rendendolo migliore".