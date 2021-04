Milano, 30 aprile 2021 – Lo sviluppo coordinato di strumenti di mappatura, semplificazione amministrativa, promozione coordinata e organizzazione congiunta di eventi diffusi: questo il risultato del primo incontro dedicato al futuro dei live club dell’area metropolitana milanese promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e dall’associazione di categoria dei live club e festival italiani KeepOn live.

"La condivisione delle strategie per la crescita e la promozione di questi spazi è un impegno di questa Amministrazione in questo momento straordinariamente difficile e complesso per tutto il mondo dello spettacolo live – afferma l’assessore alla Cultura Filippo Del Corno –. Un impegno che si basa sul riconoscimento del valore di queste venues non solo come luoghi di produzione culturale, ma anche come presidi di socialità, soprattutto nei quartieri che hanno una necessità più stringente di punti di aggregazione e interesse, in particolar modo per i cittadini più giovani".

"L’istituzione del Fondo di mutuo soccorso, misura unica nel panorama nazionale, è stata sicuramente un’iniziativa che ha stabilito un primo importante passo verso il sostegno dei live club – ha dichiarato Marco Manzella, Presidente dell’associazione KeepOn live –. Ora, oltre ad aver dato una rappresentanza riconosciuta a una categoria finora frammentata, abbiamo posto le basi per la condivisione dei successivi passi, necessari alla ripresa e alla crescita degli spazi di espressione di musica contemporanea dal vivo".

Tra i temi sul tavolo durante l’incontro, l’inquadramento amministrativo degli spazi ibridi che svolgono un’attività commerciale accanto a una di tipo culturale; l’implementazione di una mappa, già presentata in bozza durante la scorsa Milano Digital week, che sia integrata nella mappa dei luoghi culturali della città, ma anche coordinata con quelle europee già attive; la costituzione di un albo dei live club come luoghi di aggregazione sociale e culturale; la disponibilità alla realizzazione congiunta di eventi-test, in collaborazione con Regione Lombardia e ATS; una revisione del regolamento relativo alla Commissione comunale di vigilanza; la realizzazione di un’iniziativa che riconosca pienamente il valore culturale dei live club come parte integrante del sistema cittadino dello spettacolo dal vivo, nel quadro di quella giornata nazionale dello spettacolo, la cui istituzione in corrispondenza del 24 ottobre è oggi in discussione al Parlamento.

