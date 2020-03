Dal concerto in diretta streaming alle visite virtuali fino alle opere d’arte a cielo aperto

Milano, 6 marzo 2020 - Sono molte le possibilità di restare a contatto con l’arte e la bellezza nel prossimo fine settimana.

Il Comune di Milano con l’Associazione MuseoCity e Palazzina Liberty propone alcuni suggerimenti.

Viaggiando sul web, la piattaforma Google Arts & Culture consente bellissime visite virtuali in molti musei milanesi, come la GAM | Galleria d'Arte Moderna, il Museo del Novecento, il Museo Poldi Pezzoli, il MUDEC – Museo delle Culture, o il MUMAC – Museo della Macchina per caffè di Gruppo Cimbali.

Numerosi anche gli archivi e le collezioni dei musei consultabili online, come ad esempio, i portali GraficheinComune e FotografieinComune, l’archivio del MIC – Museo Interattivo del Cinema, quello del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci , quello della Borsa Italiana, quello della Triennale, l’archivio storico di Fondazione Fiera , e ancora le collezioni della GASC | Galleria d’Arte Sacra dei Contemporanea e del MUFOCO ­- Museo di Fotografia Contemporanea.

Interessanti le opportunità all’aria aperta, come quelle offerte dal MAUA – Museo di Arte Urbana Aumentata, vero e proprio museo a cielo aperto nelle strade meno frequentate delle città: per scoprire alcune curiosità sulla street art è sufficiente inquadrare i murales, tramite smartphone o tablet, usando l’app gratuita Bepart.

ArtLine Milano è invece un progetto di arte pubblica del Comune di Milano: una collezione di opere d’arte a cielo aperto che si sviluppa all’interno del parco pubblico dell’area in trasformazione di CityLife.

Moltissime anche le sculture in città che si possono ammirare all’aria aperta: tra le più note Ago, Filo e Nodo, di Claes Oldenburg e sua moglie Coosje van Bruggen in piazzale Cadorna, L.O.V.E. di Maurizio Cattelan in piazza Affari o il Grande disco di Arnaldo Pomodoro in piazza Meda.

Parlando di musica, invece, sabato 8 marzo alle ore 18:30 in diretta streaming (a porte chiuse) da Palazzina Liberty “Unconventional Cello” proporrà al pubblico on line un viaggio nella musica pop attraverso lo specchio dell’elettronica.

La diretta verrà trasmessa sul canale YouTube di Milano Classica, al quale si può accedere da questo link: bit.ly/youtube_mc. L’accesso è libero, non occorre registrarsi. La performance durerà all’incirca 60/70 minuti.

Il Concerto di Milano Classica fa parte della stagione Palazzina Liberty in Musica 2019-2020, un progetto promosso e coordinato dal Comune di Milano.

Sotto il segno della sperimentazione di accostamenti inediti, in questo appuntamento, Sandro Laffranchini, primo violoncello del Teatro alla Scala, ci guida in un percorso che sfida le convenzioni in compagnia di Fabrizio Campanelli, autore di numerose colonne sonore per il grande schermo. Il violoncello dialoga con sé stesso attraverso lo specchio dei campionamenti e dell’elettronica, scomponendo e ricomponendo brani che hanno lasciato una traccia importante nell’immaginario popolare, dal passato ai giorni nostri.