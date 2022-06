Dal 14 al 29 giugno, sei incontri nella Corte d’Onore di Palazzo Sormani danno il via al palinsesto “Sormani d’estate”



Milano, 12 giugno 2022 - Geopolitica, energia, diritti, fakenews: sono solo alcuni dei temi che verranno toccati durante gli incontri in programma nella Corte d’onore di Palazzo Sormani, promossi e organizzati dalla Biblioteca per comprendere meglio gli effetti della guerra e le ragioni della pace.



I sei incontri della rassegna “Accenti di pace” si svolgeranno dal 14 al 29 giugno, dando il via al palinsesto “Sormani d’Estate”, e offriranno ai cittadini uno spazio di riflessione e di condivisione su temi di stretta attualità che il conflitto in Ucraina ha messo in luce con drammatica evidenza: le conseguenze del conflitto a livello locale e globale, le ragioni della pace e dei diritti, il controllo e la manipolazione delle informazioni.



Si parte martedì 14 giugno con Federico Petroni, analista geopolitico e consigliere redazionale di Limes, che presenterà ‘La cortina d’acciaio’, ultimo numero della rivista. (ore 17.30).

Venerdì 17 sarà la volta di Beyond Carnism: un mondo migliore per tutti gli esseri viventi, dialogo tra la giornalista Giulia Innocenzi e Melanie Joy, psicologa e attivista per i diritti degli animali, impegnata sul tema della non-violenza (ore 18).

Lunedì 20 Simonetta Gola parlerà dell’ultimo libro di Gino Strada, Una persona alla volta (Feltrinelli 2022), di cui è curatrice (ore 18).

Martedì 21 Sergio Romano, ex ambasciatore Nato e in URSS, presenterà il suo ultimo libro ‘La scommessa di Putin’ (Longanesi 2022), accompagnato da Augusto Martellucci del Centro Filippo Buonarroti. (ore 17.30).

Martedì 28 si parlerà di stanare la disinformazione in tempo di guerra con Giampiero Gramaglia, Virginia Padovese e Giulia Pozzi dell’osservatorio Newsguard (ore 18).

Per finire, mercoledì 29 con Elena Granata, urbanista attenta ai temi dell’ambiente e dei cambiamenti sociali, e Pia Saraceno, economista e esperta di problemi energetici, si rifletterà su pane, energia, ambiente, cioè sugli effetti dei conflitti sulla nostra vita quotidiana e sulle nostre scelte future (ore 18).