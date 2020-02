Le 26 realizzazioni resteranno esposte fino al 19 aprile 2020 nella Sala della Balla, catalogo digitale disponibile a questo link

Milano, 19 febbraio 2020 – Si è svolta ieri sera, alla presenza di rappresentanti dell’Amministrazione comunale, la cerimonia di premiazione delle opere vincitrici del concorso internazionale “Milano-Vetro-35”.

Il Castello Sforzesco di Milano - in collaborazione con il collezionista Sandro Pezzoli e con il supporto di Enrico Bersellini, Aristide Najean, Matteo Seguso e Associazione Sala delle Asse - ha infatti lanciato il 1° luglio 2019 un concorso internazionale di vetro artistico e design, che ha visto la partecipazione di giovani creativi da tutto il mondo (Australia, Canada, Corea del Sud, Francia, Germania, Italia, Lituania, Olanda, Polonia, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Taiwan, Turchia).

Alla sua seconda edizione, il concorso vuole proporre un percorso di valorizzazione dell’operare innovativo con il materiale vetro sia nell’ambito artistico che nel design contemporaneo, ed è rivolto a giovani under 35 che sperimentino l’utilizzo del vetro, senza alcuna limitazione per la tipologia di opere.

La giuria - composta dalla curatrice di arti applicate e contributor della rivista specializzata “Mestieri d’arte” Simona Cesana, dal direttore del Museum für Modernes Glas di Coburg in Germania, Sven Hauschke, dall’artista Silvia Levenson, dall’architetto Santiago Miranda e dalla conservatrice del Museo del Novecento di Milano Iolanda Ratti - ha assegnato a Morgan Gilbreath (Stati Uniti, 1990) il premio-acquisizione “Aldo Bellini”, a Paulius Rainys (Lituania, 1989) e Zoe Woods (Australia, 1989) i due premi per l’innovazione “Enrico Bersellini”, e a Kristina Merslavic (Slovenia, 1991) il premio materiale consistente in una fornitura di vetro, sostenuta dall’Associazione Sala delle Asse.

Una menzione speciale è stata conferita a Silvia Ileana Listorti (Italia, 1987).

Tutte le 36 opere finaliste resteranno esposte fino al 19 aprile 2020 nella prestigiosa Sala della Balla del Castello Sforzesco, in un percorso espositivo che dialoga con la collezione di vetro artistico contemporaneo Bellini Pezzoli, esposta da marzo 2017 nell’adiacente Sala Castellana.

Insieme alle opere finaliste della seconda edizione sarà esposta anche l’opera vincitrice della prima edizione, “The Tower” di Anna Mlaslowki, che nel 2018 è entrata a far parte delle collezioni civiche del Castello Sforzesco.

Le collezioni del vetro artistico al Castello Sforzesco

Il Castello Sforzesco possiede un’importante collezione di vetri artistici, costituita a partire dalla seconda metà del XIX secolo grazie a donazioni di collezionisti privati e completate da acquisti effettuati dall’Amministrazione.

A questo primo nucleo, eminentemente storico e rappresentativo soprattutto della produzione muranese, nei primi quarant’anni del Novecento si sono aggiunti molti esemplari di vetro italiano ed europeo acquisiti direttamente alle Biennali di Monza e alle Triennali di Milano, in modo talmente estensivo e sistematico che i musei civici del Castello sono venuti a trovarsi con un nucleo davvero cospicuo e molto rappresentativo della produzione artistica in vetro nella prima metà del Novecento.

Il recente deposito della collezione Bellini Pezzoli (2016) ha consentito di colmare le lacune che riguardavano l’ultima parte del Novecento e l’inizio del Duemila, cosicché oggi la collezione è una delle più vaste, complete e aggiornate in Italia.

Le opere in mostra sono presenti su un catalogo digitale, consultabile sul sito web del concorso: https://artidecorative.milanocastello.it/it/content/competition-milanovetro-35

Biglietti (per l’ingresso ai Musei del Castello)

intero € 10

ridotto € 8 (Under 25, Over 65)

ridotto speciale prima domenica del mese € 5

Ingresso gratuito: Under 18, possessori di Abbonamento Musei Lombardia Milano, Tourist Museum Card

Ingresso libero il primo e il terzo martedì del mese dalle ore 14:00

Orari

Martedì_domenica, ore 9:00_17:30 (chiuso il lunedì)

La biglietteria chiude alle 16:30

InfoPoint Castello Sforzesco 02.88463700

Segreteria Raccolte Artistiche 02.88463731

