Milano, 5 gennaio 2020 - Circa 20mila persone hanno affollato nella prima "Domenica al Museo" del 2020 i musei civici milanesi. In testa con 4.853 visitatori il Museo di Storia Naturale che soprattutto durante le domeniche gratuite è meta dalle famiglie di ogni età alla scoperta, o riscoperta, delle meraviglie della scienza e della natura. Segue a ruota il Museo del Novecento che, grazie alla sua prestigiosa collezione, alla sua interessante attività espositiva e al suo affascinante affaccio su piazza Duomo, è sempre sul podio dei musei più visitati di Milano, oggi con oltre 4.300 presenze (dato parziale, poiché chiude alle 19.30). Anche l'Acquario civico ha accolto nelle sue sale moltissimi visitatori (circa 3700), e oltre mille persone hanno visitato in GAM, la Galleria d'Arte Moderna di via Palestro, la mostra "Canova. I volti ideali" e le preziose collezioni del museo tra Ottocento e primo Novecento.

Al Castello Sforzesco la Sala delle Asse e il percorso multimediale (e contingentato) di "Leonardo mai visto", cuore del palinsesto "Milano Leonardo 500", sono stati ammirati da 2.161 persone e dal 16 maggio 2019, giorno della sua inaugurazione, I visitatori hanno superato il tetto dei 300mila (per la precisione sono stati 301.479), consentendo ai Musei del Castello di conteggiare nel 2019 circa 470mila presenze e al Castello nel suo complesso monumentale (comprese le mostre temporanee allestite extra Musei durante il 2019) di raggiungere la cifra record di 587.070.