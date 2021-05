La seduta si svolgerà in videoconferenza in modalità ‘mista’, con consiglieri in Aula e da remoto

Milano, 23 maggio 2021 - Il Consiglio comunale si riunirà domani, lunedì 24 maggio, alle ore 16. Al termine degli interventi liberi dei consiglieri (ex art.21), il programma dei lavori prevede:

• Rendiconto della Gestione per l’Esercizio 2020;

• Approvazione del nuovo Regolamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;

• Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000 derivante da provvedimento giudiziale sfavorevole al Comune di Milano, di cui alla sentenza n. 279/2021 del Tribunale di Milano in causa civile intentata dalla società A.M. Group Srl, per un importo totale pari a € 50.886,68;

• Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) del Testo Unico Enti Locali (T.U.E.L.), derivanti dal pagamento delle spese legali per i provvedimenti giudiziali esecutivi sfavorevoli al Comune di Milano in cause di competenza della Direzione Specialistica Incassi e Riscossione per complessivi €47.274,53 (qualora licenziata dalla Commissione consiliare competente);

• Riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 comma 1, lett. A) del D.Lgs 267/2000, derivanti dal pagamento delle spese legali per i provvedimenti giudiziali esecutivi sfavorevoli emessi dall’autorità Giudiziaria nei confronti del Comune di Milano nei ricorsi contro le violazioni accertate dalla Polizia Locale, dalle Guardie ecologiche volontarie, dagli operatori ecologici Amsa e altri soggetti pubblici accertatori, per complessivi €. 35.251,62 (qualora licenziata dalla Commissione consiliare competente);

• Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 – comma 1 – lett. a) D.Lgs. 267/2000 per l’importo di € 2.960,62 dovuto per il rimborso della monetizzazione in luogo del reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali connesso al recupero del sottotetto, versato dal sig. V. A., oltre alle spese di lite pari a € 3.568,24 per la somma complessiva di € 6.528,86, in adempimento della sentenza n. 2138/2020 emessa dal T.A.R. per la Lombardia;

• Riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 comma 1, lett. A) del D.Lgs 267/2000, derivanti dal pagamento delle spese legali per i provvedimenti giudiziali esecutivi sfavorevoli emessi dall’autorità Giudiziaria nei confronti del Comune di Milano nei ricorsi contro le violazioni accertate dalla Polizia Locale, dalle Guardie ecologiche volontarie, dagli operatori ecologici Amsa e altri soggetti pubblici accertatori, per complessivi €. 8.776,92 (qualora licenziata dalla Commissione consiliare competente);

• Mozioni e ordini del giorno.

Come stabilito nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, la seduta si svolgerà in videoconferenza e in modalità “mista”, ovvero con una parte di consiglieri presenti in Aula e una parte di consiglieri da remoto.

I lavori saranno trasmessi in diretta sulla pagina http://milano.videoassemblea.it/