Milano, 20 aprile 2022 - Un'ora e mezza dedicata agli interventi liberi delle consigliere e dei consiglieri e alle Domande a risposta immediata, poi debiti fuori bilancio e il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari del 2022, le mozioni e gli ordini del giorno e, in chiusura, una delibera di modifica del Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento del Consiglio Comunale.

È il Programma dei lavori del Consiglio comunale di domani, giovedì 21 aprile, che torna a riunirsi alle 16.30 a Palazzo Marino dopo la pausa di Pasqua.



Tra le delibere, l’approvazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari del 2022, quindi l’insieme dei "beni immobili (...) suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione" e la modifica del Regolamento del Consiglio che prevede, nel giorno dell’adunanza, l’esposizione nel palazzo comunale della bandiera della Regione Lombardia insieme a quella del Comune di Milano, della Repubblica italiana e dell’Unione europea.



Mozioni e ordini del giorno

Mozione "Doposcuola nidi e scuole dell'infanzia".

Ordine del giorno “Scuola Media Statale di via Vivaio 7”.

Mozione “Interventi atti a ripristinare la sicurezza nei Giardini di piazza Aspromonte e a tutelare la quiete dei residenti”.

Mozione "Targa presso il luogo ove fu il Cimitero Ad Martyres (Piazza Sant'Ambrogio)".

Mozione "Promozione di piccoli eventi diffusi tramite una semplificazione dell’iter burocratico autorizzativo".

Mozione "Zona a traffico limitato nel quartiere Isola".

Mozione "Servizio di spazzamento delle strade".

Mozione “Proroga al provvedimento Area B”.

Mozione “Protezione e assistenza profughi ucraini con disabilità e vulnerabili”.

Mozione “Problematica carenza di parcheggi in Via Caduti in Missione di pace”.

Mozione “Rafforzamento Nucleo Tutela Trasporto Pubblico della Polizia Locale”.

Mozione “Installazione di autovelox ovvero realizzazione di castellane stradali in via Tesio, via Achille, via Palatino e viale Caprilli”.

Mozione “Cessione ramo d’azienda ITC services da parte di SEA aeroporti S.p.a.”.

Ordine del giorno “Promozione comunità energetiche rinnovabili (cer) con finalità solidali negli istituti scolastici di proprietà comunale”.

Mozione "Condanna degli attentati terroristici in Israele e solidarietà allo Stato di Israele".



