Si conclude il ciclo di seminari su risparmio e investimenti organizzato dal Comune per i cittadini

Milano, 2 ottobre 2019 - Ultimo incontro per il 2019 del ciclo di conversazioni sull'educazione finanziaria organizzato dal Comune e dalla Banca d'Italia e aperto alla cittadinanza. Giovedì 3 ottobre dalle ore 15 alle 17, nella sala riunioni della Civica ragioneria, in piazza della Scala 3, gli esperti della Banca d'Italia incontreranno i cittadini sul tema “scelte di risparmio, investimento ed indebitamento”.

Dopo il saluto istituzionale da parte dell’assessore al Bilancio Roberto Tasca, ci sarà un'introduzione sugli strumenti e i ritorni sociali dell'educazione finanziaria. Poi sarà affrontato il tema delle scelte di investimento e le esigenze di finanziamento delle famiglie, con una riflessione sulla tendenza in atto che vedrebbe prevalere la spinta verso la semplificazione.

Verrà anche approfondito il tema dell'insoddisfazione del risparmiatore nei confronti dei servizi della propria banca con particolare attenzione al ruolo dell'Arbitro bancario e finanziario. E prima di lasciare spazio al dibattito sarà presentato il “Rapporto sull’economia della Lombardia”: in cui gli esperti forniranno dati e metodi per leggere i trend in atto.

A coordinare ed animare il seminario ci sarà il direttore della sede di Milano della Banca d’Italia Giuseppe Sopranzetti, cui seguiranno gli interventi di Luca Bianchi, Alessandra Mori e Paola Rossi.

Si tratta dell'ultimo appuntamento del ciclo di incontri avvenuti a marzo e giugno che ha visto una nutrita partecipazione da parte della cittadinanza. Prenotazioni al completo anche per questo ultimo incontro.

Banca d'Italia - Materiale didattico-informativo.