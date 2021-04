Milano, 17 aprile 2021 - Lunedì 19 aprile alle 11:00 in diretta streaming sulla piattaforma www.steminthecity.eu l’assessora alla Trasformazione digitale e Servizi civici Roberta Cocco presenterà la Maratona di #STEMintheCity, la manifestazione che promuove le discipline tecnico-scientifiche e la cultura digitale come leva strategica per il futuro dei giovani.

Interverranno anche:

Barbara Gallavotti, Consigliere per il coordinamento scientifico del Museo Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci e giornalista scientifica

Fabio Peri, Conservatore Civico Planetario di Milano

Francesca Patellani, Geographic Services Director e Corporate Citizenship Lead di Accenture Italia

Barbara Lucini, Responsabile People Value and Engagement di Generali Italia

Marco Madeddu, Amministratore Delegato di IMCD Italia Spa

Chiara Pastorino, Responsabile D&I e Global Banding & Performance Management di Intesa Sanpaolo

Natasha Perfetti, Country Marketing Manager di Lenovo

Diego Mendia, Partner PwC Italia

Per partecipare alla conferenza stampa è necessaria la registrazione al link