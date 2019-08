Milano, 30 agosto 2019 – Con oltre 140mila visitatori in tre mesi e mezzo di apertura al pubblico, “Leonardo mai visto”, il programma di mostre e iniziative allestite al Castello Sforzesco per omaggiare il genio da Vinci nel cinquecentesimo della sua morte, conferma il proprio successo mantenendo la seconda posizione tra le esposizioni più visitate in Italia (dopo la Biennale d’arte di Venezia) e la prima in Lombardia.

Per consentire ai milanesi e ai sempre più numerosi turisti presenti in città di visitare la rassegna e le installazioni dedicate a Leonardo, tutte le prime domeniche di ogni mese, sino alla chiusura prevista il 12 gennaio 2020, l’orario di apertura sarà esteso fino alle 19:30 (chiusura biglietteria ore 18:30) con ingresso ridotto a 5 euro.

Il biglietto ridotto a 5 euro garantisce l’ingresso anche a tutti i musei del Castello, ma l’estensione dell’orario riguarda solo il Museo d’Arte antica che ospita la rassegna “Leonardo mai visto”. Resta invariato l’orario di apertura al pubblico degli altri musei, compreso il Museo della Pietà Rondanini-Michelangelo, con ultima possibilità di accesso alle ore 17.00.

Per maggiori informazioni: https://www.milanocastello.it/ (press kit Leonardo mai visto https://bit.ly/2WGTlNx).

In occasione di “Domenica al museo”, domenica 1° settembre restano aperti e gratuiti anche tutti gli altri musei civici: Museo del Novecento, GAM Galleria d’Arte moderna, Museo archeologico, Museo di Storia naturale, Acquario civico, Museo del Risorgimento, Palazzo Morando|Costume moda immagine, Casa museo Boschi di Stefano e Studio museo Francesco Messina.

Il biglietto gratuito al Museo del Novecento permetterà di visitare, oltre alla collezione permanente del Museo, anche le mostre “Lucio Fontana. Omaggio a Leonardo” e “Remo Bianco. Le impronte della memoria”.