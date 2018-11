Tutte le notizie

Sport Al via “Torneo di calcetto 6x5” e “Calcio 6 donna”

Il 16 novembre e il 4 dicembre le due manifestazioni organizzate dal Municipio 6 in collaborazione con l’Istituto Penale Minorile Beccaria, CSI Milano e Football Milan Ladies

Milano, 14 novembre 2018 – La seconda edizione di “Torneo del calcetto 6 x 5 2018” si svolgerà venerdì 16 novembre dalle 19 alle 22:30 presso il Centro Sportivo Sant’Ambrogio – Lombardia Uno AS in via De Nicola 3, e vedrà la partecipazione di squadre composte da rappresentanti del Consiglio Municipale, Agenti della Polizia penitenziaria dell’Istituto Beccaria, rappresentanti del CSI e una squadra tutta al femminile, con giocatrici provenienti, per l’occasione, da diverse società di calcio.

Si tratta di un’iniziativa mirata a rafforzare il rapporto di collaborazione tra il Municipio 6 e l’Istituto Penale Minorile Cesare Beccaria, attraverso la realizzazione di attività sportive organizzate dal CSI (Centro Sportivo di Milano).

La seconda edizione di “Calcio 6 Donna 2018” si svolgerà martedì 4 dicembre dalle ore 19 presso il centro sportivo Atletico Milano di via dei Ciclamini 18 e vedrà sfidarsi in campo in un torneo quadrangolare le squadre femminili di Calcio a 11 Milan Ladies, Real Meda, Dreamers e Bareggio. Ideata con lo scopo di dare impulso allo sport femminile, anche a quello considerato erroneamente per antonomasia “maschile”, l’iniziativa ospiterà alle ore 17 un momento preliminare, “Calciando per gioco”, dedicato a tutte le bambine nate dal 2009 in poi che potranno provare a calciare su un campo da calcio a 5 sotto la guida di allenatori, atlete e allieve delle squadre giovanili.