Tutte le notizie

L’inaugurazione dello spazio dedicato alla grande storica dell’arte milanese, prima donna direttrice della Pinacoteca di Brera, è uno degli eventi di #StemintheCity, l’iniziativa promossa dal Comune di Milano per promuovere la diffusione delle discipline tecnico-scientifiche e delle nuove tecnologie digitali come opportunità per il futuro professionale delle nuove generazioni, che quest'anno è dedicata - nell’anno del Cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci - al tema “Arte e Scienza”. Questo per testimoniare il legame tra ricerca scientifica ed espressione artistica da cui sono nati i grandi capolavori del genio vinciano.

LE OPERE

T-yong Chung, Odissey in Milan (310 x 300 x h 165 cm, resina, cemento, 2019)

L’artista di origine sud-coreana ha selezionato cinque volti di personaggi storici: Luchino Visconti, Giuseppe Verdi, Gio’ Ponti, Fernanda Wittgens e Lucio Fontana sono stati scelti per rappresentare diversi periodi che hanno inciso culturalmente e socialmente nel tessuto urbano dalla città dall’Ottocento fino alla contemporaneità. Cinema, musica, architettura, insegnamento e arte visiva diventano simboli permanenti protagonisti all’interno del giardino di Cittadella. L’opera monumentale, posizionata a sinistra del giardino, rappresenta un dialogo tra spazio vuoto e pieno, per sottolineare la storia passata – attraverso la cancellazione delle immagini – e le radici orientali dell’artista che lavora sulla sottrazione della materia come elemento positivo e incisivo.

Davide Allieri, Senza Titolo (La Scala) (300 x 300 x 250 cm, ferro, marmo, pietra, 2019)

L’opera, posta a destra del giardino, indaga il tema del supporto, scavando in profondità il linguaggio. Con il recupero delle macerie del Teatro La Scala dopo l’intervento di Mario Botta, Allieri ha restituito vita ai materiali attraverso una visione analitica che esplora lo strumento e le sue fondamenta. Un tentativo di monumentalizzazione dell’effimero lavorando sul perimetro piuttosto che sul centro, sul sipario piuttosto che sullo spettacolo, sulla cornice piuttosto che sull’opera e sull’invisibile piuttosto che sul visibile, sull’ombra e non sul soggetto illuminato.

Giorgio Pagani, Non Crea Abitudine (40,50 x 46 x 35 cm, ferro, resina, cemento/granito, magnesia, 2019)

L’opera al centro si posiziona come una location all'incrocio tra un piatto di lancio e una piccola galleria di diorami. Un circuito con lo scopo di configurare, transitare e posizionare immagini. La nuvola è un pacchetto informativo: una cartella o un archivio saturabile e statico. La nuvola è un dipartimento solido, pesante, irrimediabile/non rimediabile, ma rilocabile che offre la coreografia di un colloquio, come una quinta dinamica i cui limiti sono dettati dai corpi adiacenti quando comincia a muoversi.