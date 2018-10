Tutte le notizie

Commemorazione defunti Cimiteri cittadini aperti dalle 8 alle 18

Il 2 novembre al Monumentale l’iscrizione al Famedio di 14 grandi personalità di Milano

Milano, 30 ottobre 2018 – Milano ricorda i defunti e onora la memoria dei Benemeriti con quattro giorni di commemorazioni.

Domani, mercoledì 31 ottobre alle ore 10, sarà deposta una corona al Campo della Gloria (64) al Cimitero Maggiore. Parteciperà alla cerimonia l'assessore alla Trasformazione digitale e Servizi civici Roberta Cocco.

Alle ore 11.30 saranno deposte le corone al Monumento ai Caduti nei campi nazisti e al Cimitero ebraico all'interno del Cimitero Monumentale alla presenza dell'assessore alla Trasformazione digitale e Servizi civici Roberta Cocco.

Giovedì 1° novembre alle ore 15.30 l'Arcivescovo Mario Delpini officerà la Santa Messa al Cimitero Monumentale.

Venerdì 2 novembre alle ore 8.30 saranno deposte le corone al Campo 12 al Cimitero Maggiore e alle 8.45 al Cimitero inglese di Trenno. Ad entrambe le cerimonie parteciperà l'assessore alla Trasformazione digitale e Servizi civici Roberta Cocco.

Alle 9.30 nella Basilica di Sant’Ambrogio l'Arcivescovo Mario Delpini officerà la Santa Messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre e dei caduti in servizio, alla presenza del Sindaco Giuseppe Sala.

Alle ore 11.30, come da tradizione, si svolgerà la cerimonia di scoprimento delle lapidi dedicate ai 14 nuovi benemeriti iscritti nel Famedio del Cimitero Monumentale con la partecipazione del Sindaco Giuseppe Sala, del Presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé e dell'assessore alla Trasformazione digitale e Servizi civici Roberta Cocco.

A seguire, alle ore 15.30 presso il cimitero Maggiore, è in programma la Santa Messa celebrata all'esterno dall'Arcivescovo Mario Delpini.

Domenica 4 novembre alle ore 9.30 si terrà la cerimonia di deposizione corone al Sacrario dei Caduti alla presenza del vicesindaco Anna Scavuzzo.

Alle 11 alla Casa del Mutilato di guerra di via Freguglia 14 si terrà la cerimonia di deposizione corone alla presenza dell'assessore alla Trasformazione digitale e Servizi civici Roberta Cocco.

Alle 12 in piazza Duomo il vicesindaco Anna Scavuzzo prenderà parte alla cerimonia dell'Alza Bandiera in Piazza Duomo e alla successiva esibizione delle Fanfara del Comando 1° Regione Aerea e del 3° Reggimento Carabinieri "Lombardia".

Lunedì 5 novembre alle 10 l'assessore all'Urbanistica, Verde e Agricoltura Pierfrancesco Maran parteciperà alla messa in commemorazione dei caduti di Precotto presso la Chiesa Santa Maria Maddalena in via Tremelloni. A seguire, verrà inaugurato il Monumento ai Caduti di Gorla e Precotto, riqualificato dall'Amministrazione e ricollocato ad aprile nell’area originale ai Giardini della Maddalena, vicino alla Chiesa.

Per agevolare i cittadini in queste giornate di grande afflusso tutti i cimiteri resteranno aperti fino a domenica 4 novembre, dalle 8 alle 18, con possibilità di accedere alle strutture sino a 30 minuti prima dell’orario di chiusura.

In particolare le porte laterali del cimitero Maggiore saranno aperte dalle 8.30 alle 17.15.

Il cimitero di Muggiano rimarrà aperto fino a domenica 4 novembre dalle 8.30 alle ore 11.45 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30.

Il Sacrario dei Caduti, in Largo Caduti Milanesi per la Patria, rimarrà aperto da mercoledì 31 ottobre a domenica 4 novembre.

A causa dei danni provocati dalle avverse condizioni meteorologiche dei giorni scorsi, il cimitero di Lambrate non sarà accessibile con i mezzi privati sino a domenica 4 novembre.