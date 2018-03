Tutte le notizie

Palazzo Marino Sindaco Sala incontra Presidente Fontana

Primo confronto su edilizia popolare, mobilità, Città metropolitana e Arexpo. Accordo sull’avvio di specifici tavoli di lavoro.

Milano, 13 marzo 2018 – “Oggi ho invitato il neo presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, per un primo incontro a valle della sua elezione. Abbiamo tracciato un’agenda delle questioni che ci vedranno lavorare insieme nei prossimi anni”.

Così il Sindaco Giuseppe Sala a seguito dell’incontro che si è tenuto questo pomeriggio a Palazzo Marino.

“Abbiamo condiviso innanzitutto – prosegue il Sindaco Sala – la necessità di identificare nuove formule di gestione del patrimonio di edilizia popolare: non è certamente un tema facile, ma è molto rilevante per una città come Milano e, soprattutto, per i cittadini che la abitano.

In secondo luogo abbiamo deciso di affrontare le questioni relative ai sistemi di mobilità, che comportano scelte urgenti (ad esempio il prolungamento della M5 a Monza), ma anche la necessità di integrare sempre di più i vari sistemi del trasporto pubblico locale.

La Città metropolitana, purtroppo ancora vittima di una regolamentazione non all’altezza dei potenziali compiti a cui è stata chiamata, è uno snodo significativo nella relazione tra Comune e Regione e dovrà essere in grado di svolgere funzioni rilevanti per il bene dei cittadini; dovremo affrontare insieme i problemi relativi al suo presente e al suo futuro.

Siamo entrambi soddisfatti che Arexpo abbia preso una dimensione positiva che va nell’interesse del territorio e certamente non faremo mancare il nostro sostegno.

Infine, dopo aver affrontato altri temi, siamo d’accordo che, una volta che il presidente Fontana si sarà insediato, daremo il via a specifici tavoli di lavoro”.