Tutte le notizie

Giovani I laboratori della Fabbrica del vapore si aprono alla città

Domenica 21 ottobre, dalle ore 15:30, gli artisti della Fabbrica si presentano: in collaborazione con il Comune di Milano, un’occasione per conoscere le anime del progetto ‘Spazi al talento’

Milano, 18 ottobre 2018 – Cuore pulsante della programmazione culturale cittadina destinata in particolare ai giovani, la Fabbrica del vapore è da anni una fucina di progetti che arricchiscono il panorama degli eventi che animano Milano, la Città metropolitana e la Lombardia. Idee innovative e prodotti artistici che hanno fatto il giro del mondo, professionalità e competenze al servizio di giovani creativi, che sono già oggi il futuro dell’industria culturale.

Con l’evento Vapore, che si terrà domenica 21 ottobre dalle 15.30 nell’ambito del progetto ‘Spazi al talento’, le realtà residenti si aprono e si presentano alla città per rafforzare il progetto di una Fabbrica di tutti e per tutti.

“Spazi al talento è un progetto che rilancia l’immagine e la proposta di Fabbrica del Vapore, confermandola come luogo fondamentale della vita culturale e del tessuto sociale cittadino – commenta la vicesindaco Anna Scavuzzo –. Con l’evento Vapore diamo il via a una serie di appuntamenti coordinati, in cui si potrà scoprire quello che accade in Fabbrica, affinché diventi sempre più luogo di aggregazione e riferimento abituale per chi cerca in città posti in cui stupirsi, imparare, divertirsi e anche un po’ sognare”.

Vapore è un evento interamente coordinato e organizzato tra gli artisti residenti, le organizzazioni intestatarie degli spazi e il Comune di Milano. Il titolo rappresenta in una parola tutto ciò che di immateriale, suggestivo e affascinante, viene prodotto ogni giorno all’interno di Fabbrica, condensato in un pomeriggio di festa: mostre, laboratori, videoproiezioni, concerti, performance, aperitivo, dj set. Mille sfaccettature di un intrattenimento leggero e allo stesso tempo di sostanza, un’occasione di apertura, confronto e incontro tra i diversi soggetti che per interesse, gioco, divertimento e passione popolano questo angolo della città.

Fabbrica del vapore si conferma dunque spazio virtuoso di creatività e progettualità, che può contare sulla sinergia di ciascuno dei concessionari per crescere come luogo innovativo, plurale, istrionico.